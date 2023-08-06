Pankek tarifi: Yapması kolay, yemesi lezzetli bir tat

“Kahvaltıya ne hazırlasam?” diye düşünüyorsanız size yardımcı olacak bir cevabımız var. Kahvaltı sofralarınızda size eşlik edecek bu tarifin, hem hazırlaması pratik hem de yemesi lezzetli…

Giriş Tarihi: 06.08.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 08:54
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 182 kcal

MALZEMELER

2 adet yumurta

2,5 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Eğer pankeklerinizin daha tatlı ya da az tatlı olmasını istiyorsanız şekerin oranında değişiklik yapabilirsiniz.

Tavanıza fazla yağ döktüğünüzü düşünüyorsanız peçeteyle silerek de yayabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak bir kaba 2 yumurta kırın ve beyazlarını ayırın.

2 yumurtanın beyazını katılaşana kadar çırpın. Böylece yaptığınız pankekler daha kabarık olacak.

Ardından çırpmış olduğunuz yumurtanın beyazına, sarısını da ekleyin ve karıştırın.

Karıştırmış olduğunuz yumurtaya, 2,5 yemek kaşığı şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

İyice çırptıktan sonra içine 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyin. Çırpma teli ya da mikser kullanarak güzelce çırpın.

Bir adet tavaya az miktarda sıvı yağ dökün.

Sıvı yağı tavanın her tarafına dağılacak şekilde yayın.

Tavayı orta sıcaklıkta ısıtın.

Bir yemek kaşığı kadar pankek hamurunu tavaya dökün. Ardından bu işleme devam edin.

Pankeklerin aynı boyutta olabilmesi için aynı yemek kaşığını kullanmanız gerekli.

Pankeklerin üzerin göz göz olunca ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.

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