Pankek tarifi: Yapması kolay, yemesi lezzetli bir tat

İlk olarak bir kaba 2 yumurta kırın ve beyazlarını ayırın.

2 yumurtanın beyazını katılaşana kadar çırpın. Böylece yaptığınız pankekler daha kabarık olacak.

Ardından çırpmış olduğunuz yumurtanın beyazına, sarısını da ekleyin ve karıştırın.

Karıştırmış olduğunuz yumurtaya, 2,5 yemek kaşığı şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

İyice çırptıktan sonra içine 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekleyin. Çırpma teli ya da mikser kullanarak güzelce çırpın.

Bir adet tavaya az miktarda sıvı yağ dökün.

Sıvı yağı tavanın her tarafına dağılacak şekilde yayın.

Tavayı orta sıcaklıkta ısıtın.

Bir yemek kaşığı kadar pankek hamurunu tavaya dökün. Ardından bu işleme devam edin.

Pankeklerin aynı boyutta olabilmesi için aynı yemek kaşığını kullanmanız gerekli.

Pankeklerin üzerin göz göz olunca ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin.