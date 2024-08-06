Patatesin en leziz hali: Ballı hardallı fırın patates
Tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel uyumu ile sofralarınızı şenlendirecek olan bu tarif, "Bugün farklı bir lezzet olarak ne pişirsem?" düşüncesi olanlar için son derece uygundur. Limonun ferahlatıcı özelliği ve sarımsağın lezzeti ile ballı hardal sosu birleşiyor ve ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:30Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:30
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
53 dakika
Hazırlama
15 dakika
MALZEMELER
Sekiz adet patates
İki yemek kaşığı hardal
Üç yemek kaşığı bal
Üç adet limon
Yarım su bardağı zeytinyağı
Bir tutam tuz
Bir tutam karabiber
On diş sarımsak
Bel dal dağ kekiği
YAPILIŞI
Patatesleri soyun ve iri elma şeklinde doğrayın.
İçerisinde soğuk su olan tencerenin içerisinde dilimlediğiniz elmaları koyun ve üzerine tuz serpiştirin.
Ocağın altını yüksek ateşte yakıp 10 dakika patatesleri haşlayın ardından suyunu süzün.
Patatesleriniz haşlanırken bir kase içerisine hardal, bal, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Sıcak patatesleri fırın tepsisinin üzerine alın üzerine sosu dökün.
Ardından ince dilimlenmiş sarımsakları ve teze kekiklerinin koyup harmanlayın.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.