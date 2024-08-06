Patatesin en leziz hali: Ballı hardallı fırın patates

Tatlı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel uyumu ile sofralarınızı şenlendirecek olan bu tarif, "Bugün farklı bir lezzet olarak ne pişirsem?" düşüncesi olanlar için son derece uygundur. Limonun ferahlatıcı özelliği ve sarımsağın lezzeti ile ballı hardal sosu birleşiyor ve ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:30
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 53 dakika Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

Sekiz adet patates

İki yemek kaşığı hardal

Üç yemek kaşığı bal

Üç adet limon

Yarım su bardağı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

On diş sarımsak

Bel dal dağ kekiği

YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve iri elma şeklinde doğrayın.
İçerisinde soğuk su olan tencerenin içerisinde dilimlediğiniz elmaları koyun ve üzerine tuz serpiştirin.
Ocağın altını yüksek ateşte yakıp 10 dakika patatesleri haşlayın ardından suyunu süzün.
Patatesleriniz haşlanırken bir kase içerisine hardal, bal, limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
Sıcak patatesleri fırın tepsisinin üzerine alın üzerine sosu dökün.
Ardından ince dilimlenmiş sarımsakları ve teze kekiklerinin koyup harmanlayın.
Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

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