Patatesli yumurta tarifi: Hem lezzetli hem doyurucu eşsiz bir tat

Kahvaltıda severek tüketilen patates ve yumurtayı birleştirirsek ne olur? Ortaya inanılmaz bir lezzet çıkar. İşte bir yiyenin bir daha vazgeçemediği hem pratik hem de lezzetli bir seçenek olarak patatesli yumurta tarifi...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 09:49
  • 2 Kişilik
  • Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 3 orta boy patates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Çeyrek çay kaşığı karabiber

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz piştikten sonra üzerine tat vermesi için kıyılmış çeyrek demet maydanoz da ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp soyun ve ardından küp küp doğrayın.

Tavanın içerisine yağı koyup üzerine patatesleri de ekleyin.

Kısık ateşte 15-20 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Ardından altını orta ateşe açıp altın rengini alana kadar kapağı açık bir şekilde ara ara karıştırarak pişirin.

Üzerine baharatları ilave edip bir defa daha karıştırın.

Son olarak çırpılmış yumurtaları da üzerine ekleyin ve yumurtalar piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

Soğumasına izin vermeden servis edin. Afiyet olsun!

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