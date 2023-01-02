Patatesli yumurta tarifi: Hem lezzetli hem doyurucu eşsiz bir tat

Patatesleri yıkayıp soyun ve ardından küp küp doğrayın.

Tavanın içerisine yağı koyup üzerine patatesleri de ekleyin.

Kısık ateşte 15-20 dakika kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

Ardından altını orta ateşe açıp altın rengini alana kadar kapağı açık bir şekilde ara ara karıştırarak pişirin.

Üzerine baharatları ilave edip bir defa daha karıştırın.

Son olarak çırpılmış yumurtaları da üzerine ekleyin ve yumurtalar piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

Soğumasına izin vermeden servis edin. Afiyet olsun!