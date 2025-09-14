Pazar kahvaltılarının en lezzetli menüsü! Bu tariflerle güne zinde başlayın...

Yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağıdır. A, D, E ve B grubu vitaminleri önemli oranda içeren yumurta, içinde bulunan kolin sayesinde beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynar. Öyleyse, haydi anneler sağlıklı ve başarılı çocuklar için günde bir yumurta... Hayvansal kaynaklı bir besin olmasına rağmen yumurtanın yağ içeriği düşüktür. Yani yumurtada kalp damar hastalıkları için risk faktörü olan doymuş yağ asitleri ve toplam yağ miktarı azdır. Yapılan araştırmalar kahvaltıda yumurta tüketiminin vücut yağlarının yakılmasında önemli rol oynadığını ortaya koydu. Öyleyse, her sabah 1 yumurta... Yumurta sarısı, D vitamini sağlayan birkaç besinden biridir ve güneş ışınlarından da yeterince faydalanıldığı taktirde yumurta özellikle çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı kemik bozukluğu oluşmasını engeller. Öyleyse, haydi anneler her gün çocuklarımıza 1 yumurta... Yumurta, demir ve çinko gibi sağlığımız açısından önem taşıyan mineralleri de içerir. Demir, kan yapımı için gereklidir. Ayrıca demirin büyüme, gelişme ve hastalıklardan koruma rölü vardır. Yetersizliği de çocukların öğrenme yeteneğini ve okul başarısını azaltır. Öyleyse, haydi anneler sağlıklı başarılı çocuklar için günde 1 yumurta... Yumurtadaki kolesterolden korkmayın. Yumurtanın kandaki zararlı kolesterolü düşürücü, faydalı kolesterolü artırıcı etkisi vardır. Kolesterol insanlar ve tüm hayvanlarda vücutta sentezlenen yağ benzeri bir maddedir. Sinir liflerinin yalıtımı hücre duvarlarının bütünlüğünün sağlanması, D vitamini sentezi, çeşitli hormanların ve sindirim salgılarının oluşumu için gerekli bir maddedir.

EN FAZLA 12 DAKİKA

Yumurta, pişme süresine göre rafadan, kayısı ve katı şekillerde kabuğu ile suda pişirilir. Yumurtanın büyüklüğü, kullanılan su miktarı, suyun başlangıç ısısı pişme süresini etkilemektedir. Pişirmeden iki saat kadar önce yumurtalar soğutucudan çıkarılmalıdır; aksi hâlde ısı farkından dolayı kaynarken çatlama olacaktır. Yumurtalar mutlaka yıkanarak kaba konulmalı, derin bir kap kullanılmalıdır. Kaynatma suyu yumurtaların üzerini geçecek şekilde ayarlanmalıdır. Yüksek ısıda uzun süre kaynatılan yumurtanın sarısının yüzeyinde yeşil bir renk oluşur. Bunun nedeninin, bekleyen yumurtada yükselen pH etkisi ile proteinlerden oluşan hidrojen sülfürün demirle birleşmesi sonucu olduğu sanılmaktadır.

Yumuşak yumurta için 3-4 dakika, (çok yumuşak 3 dakika)

Orta pişmiş yumurta için 5-6 dakika,

Katıya yakın pişmiş kayısı yumurta için 7-8 dakika,

Katı, çok pişmiş yumurta için 8-10 dakika kaynatılmalıdır. Bu süreler yumurta kaynamaya başladıktan sonra tutulur.



HANGİ YUMURTALAR TÜKETİLMEMELİ?

Yumurtaların üzerinde numaralandırma yok ise kesinlikle uzak durmalıyız. Eğer seri numarası 0 ile başlıyorsa organik yumurta, 1 gezen tavuk yumurtası, 2 numara köy yumurtası ve 3 numara ise endüstriyel besinlerle beslenen tavukların yumurtaları anlamına geliyor.



SAHANDA NEFİS YUMURTA

MALZEMELER

2 adet yumurta

Yarım yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Yapışmaz bir tavada tereyağını eritin. Eriyen yağa yumurtaları kırın. Kişi sayısına göre yumurta miktarını da artırabilirsiniz. Yumurtaların daha toplu olması için kırdıktan sonra bir kaşık ya da spatula yardımıyla yumurtaların beyazlarını biraz toparlamakta fayda var. Üzerine tuz serpin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Eğer yumurtayı çok pişmiş seviyorsanız bu aşamada tavanın kapağını kapatabilirsiniz. Yumurta istediğiniz kıvama gelince ocaktan alın. Üzerine pul biber serpin. Dilerseniz karabiber veya sevdiğiniz başka baharatları serpebilirsiniz.