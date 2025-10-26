Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti: Pofuduk pankek tarifi

Neredeyse herkesin gözdesi, tüm dünyada severek tüketilen kahvaltılıkların başında gelen pankek özellikle ailecek yapılan pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi oluyor. Yanında bal, kaymak, çikolata kreması veya dilediğiniz meyve ile tüketebileceğiniz bu lezzetli tarifin pofuduk olmasını sağlayan püf noktalarını biliyor musunuz? İşte usta şeflerin sır gibi sakladığı o gizli tarif...

YAPILIŞI

MALZEMELER&NBSP;

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt (ılık olursa daha iyi kabarır)

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (veya 1 tatlı kaşığı)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)

Pişirmek için biraz tereyağı veya sıvı yağ

Yumurtaları ayırın (isteğe bağlı ama pofudukluk için önerilir)

Akları bir kapta kar haline gelene kadar çırpın.

Sarıları ayrı bir kapta şekerle çırpın, sütü ve yağı ekleyin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyip karışıma ekleyin.

Karıştırın ama çok çırpmayın — sadece pürüzsüz hale gelsin.

Kar haline getirdiğiniz yumurta aklarını spatula ile yavaşça karışıma yedirin. (Bu adım pankeklerin çok daha kabarık olmasını sağlar.)

Pişirme

Tavayı orta-düşük ateşte ısıtın.

Az miktarda tereyağı veya sıvı yağ sürün.

Hamurdan 1 kepçe dökün ve üzeri göz göz olana kadar pişirin (yaklaşık 1-2 dakika).

Sonra dikkatlice çevirip diğer tarafını da pişirin.

Üzerine bal, reçel, çikolata sosu, meyve veya pudra şekeri ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI!

Hamuru 10 dakika dinlendirirseniz daha kabarık olur.

Amerikan tarzı "extra fluffy" istiyorsanız, sütü biraz azaltıp 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyebilirsiniz.

