Pazar kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti: Pofuduk pankek tarifi

MALZEMELER&NBSP;

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt (ılık olursa daha iyi kabarır)

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (veya 1 tatlı kaşığı)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamura)

Pişirmek için biraz tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

Yumurtaları ayırın (isteğe bağlı ama pofudukluk için önerilir)

Akları bir kapta kar haline gelene kadar çırpın.

Sarıları ayrı bir kapta şekerle çırpın, sütü ve yağı ekleyin.



Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyip karışıma ekleyin.



Karıştırın ama çok çırpmayın — sadece pürüzsüz hale gelsin.



Kar haline getirdiğiniz yumurta aklarını spatula ile yavaşça karışıma yedirin. (Bu adım pankeklerin çok daha kabarık olmasını sağlar.)

Pişirme

Tavayı orta-düşük ateşte ısıtın.

Az miktarda tereyağı veya sıvı yağ sürün.

Hamurdan 1 kepçe dökün ve üzeri göz göz olana kadar pişirin (yaklaşık 1-2 dakika).

Sonra dikkatlice çevirip diğer tarafını da pişirin.

Üzerine bal, reçel, çikolata sosu, meyve veya pudra şekeri ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI!

Hamuru 10 dakika dinlendirirseniz daha kabarık olur.

Amerikan tarzı "extra fluffy" istiyorsanız, sütü biraz azaltıp 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyebilirsiniz.