Peynirli patates kroket tarifi: Atıştırmalıkların en lezzetlisi...

Patates kroket, dünya mutfaklarında yaygın olarak bulunan ve farklı kültürlerde çeşitli şekillerde hazırlanan popüler bir tariftir. Patates kroketlerin kökeni genellikle Fransa olarak kabul edilir. 17. yüzyılda Fransız şef Antonin Carême tarafından icat edildiği söylenir. Fransız mutfağında "croquette" olarak bilinir ve genellikle et, balık veya sebze dolguları ile hazırlanır. Patates kroketler sadece patates püresi ile sınırlı değildir. Peynir, sebzeler, et, balık gibi çeşitli malzemelerle doldurulabilirler. İşte lezzet dolu peynirli patates kroket tarifi...

Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:37

MALZEMELER

  • 4 adet büyük boy patates
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1/2 çay bardağı süt
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Patatesleri soyup büyük parçalar halinde doğrayın ve bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
  • Haşlanan patatesleri süzün ve sıcakken ezerek püre haline getirin.
  • Püre haline getirdiğiniz patateslerin içine tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
  • Ardından süt, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
  • Hazırladığınız patates püresinden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayarak şekil verin.
  • Şekil verdiğiniz kroketleri önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve en son olarak galeta ununa bulayın.
  • Derin bir tencereye sıvı yağı koyun ve kızdırın.
  • Hazırladığınız kroketleri kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.
  • Kızaran kroketleri kağıt havlu serili bir tabağa alın ve fazla yağının süzülmesini sağlayın.
  • Kroketleri sıcak olarak servis edin. İsteğe bağlı olarak yanına ketçap veya mayonez ile servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA