Peynirli patates kroket tarifi: Atıştırmalıkların en lezzetlisi...
Patates kroket, dünya mutfaklarında yaygın olarak bulunan ve farklı kültürlerde çeşitli şekillerde hazırlanan popüler bir tariftir. Patates kroketlerin kökeni genellikle Fransa olarak kabul edilir. 17. yüzyılda Fransız şef Antonin Carême tarafından icat edildiği söylenir. Fransız mutfağında "croquette" olarak bilinir ve genellikle et, balık veya sebze dolguları ile hazırlanır. Patates kroketler sadece patates püresi ile sınırlı değildir. Peynir, sebzeler, et, balık gibi çeşitli malzemelerle doldurulabilirler. İşte lezzet dolu peynirli patates kroket tarifi...
Giriş Tarihi: 17.06.2024 09:37Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 09:37
MALZEMELER
4 adet büyük boy patates
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2 yemek kaşığı tereyağı
1/2 çay bardağı süt
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
Patatesleri soyup büyük parçalar halinde doğrayın ve bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanan patatesleri süzün ve sıcakken ezerek püre haline getirin.
Püre haline getirdiğiniz patateslerin içine tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
Ardından süt, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip karıştırmaya devam edin.
Rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin ve iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.