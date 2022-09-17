Pofuduk pancake tarifi: Bulutlar kadar yumuşak

MALZEMELER
2 yumurta
2 su bardağı un
Bir bardak ılık süt
Bir yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Bir paket kabartma tozu
AŞÇININ NOTU
Yumurta beyazlarını diğer malzemelerle harmanlarken beyazları söndürmemeye dikkat etmeniz tavsiye edilir...
YAPILIŞI
Yumurta beyazlarını iki katına çıkana kadar mikser yardımıyla çırpın. Yumurta beyazlarının kabarması çok önemli.
Farkı bir kabın içine yumurta sarılarını, sütü, eritilmiş tereyağını ve toz şekeri ekleyerek çırpın.
Ardından un ve kabartma tozunu ilave ederek çırpma işlemine devam edin.
Hazırladığınız bu karışımı kabarmış yumurta beyazlarının içine yavaş bir şekilde ekleyin. Yumurta beyazlarını söndürmemeye dikkat edin.
Yapışmaz bir tavayı hafif yağlayın ve karışımdan kaşıkla istediğiniz büyüklükte alıp tavaya koyun. Arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun...