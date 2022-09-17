Pofuduk pancake tarifi: Bulutlar kadar yumuşak

Hafta sonu kahvaltısını taçlandıracak bir lezzet: Pofuduk pancake! Yanına çikolata kreması çok yakışıyor, bizden söylemesi... İşte tarifimizin detayları.

Giriş Tarihi: 17.09.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022 11:52
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

2 yumurta
2 su bardağı un
Bir bardak ılık süt
Bir yemek kaşığı toz şeker
5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Bir paket kabartma tozu

AŞÇININ NOTU

Yumurta beyazlarını diğer malzemelerle harmanlarken beyazları söndürmemeye dikkat etmeniz tavsiye edilir...

YAPILIŞI

Yumurta beyazlarını iki katına çıkana kadar mikser yardımıyla çırpın. Yumurta beyazlarının kabarması çok önemli.
Farkı bir kabın içine yumurta sarılarını, sütü, eritilmiş tereyağını ve toz şekeri ekleyerek çırpın.
Ardından un ve kabartma tozunu ilave ederek çırpma işlemine devam edin.
Hazırladığınız bu karışımı kabarmış yumurta beyazlarının içine yavaş bir şekilde ekleyin. Yumurta beyazlarını söndürmemeye dikkat edin.
Yapışmaz bir tavayı hafif yağlayın ve karışımdan kaşıkla istediğiniz büyüklükte alıp tavaya koyun. Arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun...

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