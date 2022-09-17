Pofuduk pancake tarifi: Bulutlar kadar yumuşak

YAPILIŞI

Yumurta beyazlarını iki katına çıkana kadar mikser yardımıyla çırpın. Yumurta beyazlarının kabarması çok önemli.

Farkı bir kabın içine yumurta sarılarını, sütü, eritilmiş tereyağını ve toz şekeri ekleyerek çırpın.

Ardından un ve kabartma tozunu ilave ederek çırpma işlemine devam edin.

Hazırladığınız bu karışımı kabarmış yumurta beyazlarının içine yavaş bir şekilde ekleyin. Yumurta beyazlarını söndürmemeye dikkat edin.

Yapışmaz bir tavayı hafif yağlayın ve karışımdan kaşıkla istediğiniz büyüklükte alıp tavaya koyun. Arkalı önlü pişirin. Afiyet olsun...