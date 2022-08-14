Seveni çok: Çilek reçeli tarifi

Yarım kilo çilek (Küçük olması daha leziz olmasını sağlar)
Yarım kilo toz şeker
Birkaç damla limon suyu
Öncelikle çileklerinizin sap kısımlarını kestikten sonra güzelce bol suda yıkayın.
Bir kaseye çilekleri alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.
Bu şekilde buzdolabında bir gece bekletin.
Bir gece beklettiğiniz çileği tencereye alıp kısık ateşte ağır ağır pişmesini sağlayın.
Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin.
Biraz daha kaynatıp altını kapatın ve kavanozlarınıza ekleyin.
Çileğin ağır ağır pişmesi odun ateşi lezzeti verecektir ayrıca pişirirken çok fazla karıştırmazsanız çileğin dağılmasını, püre haline gelmesini engellemiş olursunuz.