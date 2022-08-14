Seveni çok: Çilek reçeli tarifi

Yaz aylarında meyvelerin bolluğundan yararlanıp tüketiyoruz ancak bazı meyveleri reçel olarak kışa da taşımak istiyoruz. En sevilen reçeller arasında yer alan çilek reçelini bir de bu tarifle deneyin. İster kahvaltıda ister kek ve tartlarınızda kullanabileceğiniz en leziz çilek reçeli tarifi...

Giriş Tarihi: 14.08.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 10:53
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Yarım kilo çilek (Küçük olması daha leziz olmasını sağlar)

Yarım kilo toz şeker

Birkaç damla limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle çileklerinizin sap kısımlarını kestikten sonra güzelce bol suda yıkayın.

Bir kaseye çilekleri alın ve üzerine toz şekeri ekleyin.

Bu şekilde buzdolabında bir gece bekletin.

Bir gece beklettiğiniz çileği tencereye alıp kısık ateşte ağır ağır pişmesini sağlayın.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyin.

Biraz daha kaynatıp altını kapatın ve kavanozlarınıza ekleyin.

Çileğin ağır ağır pişmesi odun ateşi lezzeti verecektir ayrıca pişirirken çok fazla karıştırmazsanız çileğin dağılmasını, püre haline gelmesini engellemiş olursunuz.

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