Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

MALZEMELER
- 1 adet orta boy soğan
- 4 adet yumuşak (mevsiminde) domates
- 4 adet sivri biber (Tercihe göre acı ya da tatlı kullanılabilir.)
- 3 adet yumurta
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Üzeri için:
AŞÇININ NOTU
Tercihe göre tarifte verdiğimiz baharatların dışına çıkabilir, pul biber ve kekik gibi eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca menemeni bol baharatlı seviyorsanız yarım çay kaşığı nane de kullanabilirsiniz.
Soğanlı menemen, kahvaltının dışındaki öğündeki tüketmeye daha uygun bir yemek tarifi. Ancak damak zevkinize göre soğanlı menemene istediğiniz her öğünde sofranızda yer vermeniz mümkün. Soğanlı menemenin yanında ne yenir diye düşünüyorsanız; patates kızartması, peynir salatası, Fransız tostu, peynirli pankek gibi tarifleri deneyebilirsiniz.
Eğer soğanlı menemen yaparken çok hızlı pişmesini istiyorsanız domatesleri pişirirken tavanın kapağını kapatabilir, buhar yardımıyla daha kısa sürede pişmesini sağlayabilirsiniz.
Menemene yumurtaları ilave ettikten sonra çok fazla karıştırdığınız takdirde görüntüsü bulamaç halini alabilir. Yumurtaların her kısmı eşit bir şekilde pişmeyebilir. Bunun önüne geçmek için de yumurtaları döktükten sonra çok hafif karıştırıp tavanın kapağını örtebilir ve buhar yardımıyla her tarafın eşit bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz.
YAPILIŞI
- Öncelikle soğanın kabuklarını soyup ortadan ikiye bölün. Ardından bu iki parçayı küp şeklinde çok küçük parçalar haline getirin.
- Biberleri sapları ve çekirdeklerinden temizledikten sonra uzunlamasına ikiye bölüp halka şeklinde ince dilimler halinde kesin.
- Domatesleri bol suyla yıkayıp sudan geçirin. Ardından domatesleri rondodan geçirebilir, rendeleyebilir ya da arzu ederseniz kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayabilirsiniz.
- Yağı tavada kızdırıp soğanları ekleyin ve 2-3 dakika boyunca kavurun. Soğanların ardından biberleri de tavaya ekleyip kavurmaya devam edin. Soğanları ve biberleri iyice kavurduktan sonra domatesleri ilave edin.
- Baharatları ve tuzu ekledikten sonra domates iyice yumuşayıp eriyene kadar pişirmeye devam edin.
- Son olarak derin bir kasenin içerisinde çırptığınız domatesleri tavaya dökün. Bu aşamada çok fazla karıştırmamaya özen gösterin.
- Tam olarak piştikten sonra arzu ettiğiniz kıvamı alınca ocağın altını kapatıp afiyetle tüketebilirsiniz.