Soğanlı menemen tarifi: Soğanlı menemen nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tercihe göre tarifte verdiğimiz baharatların dışına çıkabilir, pul biber ve kekik gibi eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca menemeni bol baharatlı seviyorsanız yarım çay kaşığı nane de kullanabilirsiniz. Soğanlı menemen, kahvaltının dışındaki öğündeki tüketmeye daha uygun bir yemek tarifi. Ancak damak zevkinize göre soğanlı menemene istediğiniz her öğünde sofranızda yer vermeniz mümkün. Soğanlı menemenin yanında ne yenir diye düşünüyorsanız; patates kızartması, peynir salatası, Fransız tostu, peynirli pankek gibi tarifleri deneyebilirsiniz. Eğer soğanlı menemen yaparken çok hızlı pişmesini istiyorsanız domatesleri pişirirken tavanın kapağını kapatabilir, buhar yardımıyla daha kısa sürede pişmesini sağlayabilirsiniz. Menemene yumurtaları ilave ettikten sonra çok fazla karıştırdığınız takdirde görüntüsü bulamaç halini alabilir. Yumurtaların her kısmı eşit bir şekilde pişmeyebilir. Bunun önüne geçmek için de yumurtaları döktükten sonra çok hafif karıştırıp tavanın kapağını örtebilir ve buhar yardımıyla her tarafın eşit bir şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz.