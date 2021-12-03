Soğansız menemen tarifi: Soğansız menemen nasıl yapılır?
Klasik menemen genel olarak soğansız kabul görür. Özellikle kahvaltı sofralarında tercih edilen fakat öğle ve akşam yemeklerinde de tüketilen soğansız menemen tarifi için telaş yapacak hiçbir şey yok. Yediden yetmişe herkesin hazırlayabileceği, mutfakla hiç arası olmayan kişilerin bile yemeğinin lezzetiyle misafirlerini büyüleyeceği bir tarif ile karşınızdayız; Soğansız menemen tarifi…
Giriş Tarihi: 03.12.2021 09:05Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 09:05
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
3 adet orta boy domates
2 adet yeşil biber (Damak zevkine göre acı biber tercih edilebilir.)
3 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
AŞÇININ NOTU
Tarifteki malzemelerin miktarı tam ölçüye uyacak şekilde verilmiştir. Örneğin domates ve yumurta miktarını artıracaksanız kullandığını yağ miktarını da aynı ölçüde artırmanız gerekir.
YAPILIŞI
Öncelikle domateslerin kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın.
Biberlerin iç kısmını ve saplarını temizleyin ince ince kıyın.
Tavada 10-15 saniye yağı kızdırdıktan sonra ilk olarak biberleri tavaya atın.
Biberleri tavada döndürdükten sonra domatesleri tavaya ekleyin.
Domatesleri soteledikten sonra tuz ve karabiberi ilave edin. Domateslerin tamamen suyunu salsın.
Önceden bir tabağın içerisinde çırptığınız yumurtaları tavaya ilave edin.
Kıvam alana kadar ocakta pişirin.
Kıvamı arzu ettiğiniz şekle geldikten sonra ocağın altını kapatıp tüketebilirsiniz.