Tuzlu atıştırmalık sevenlere özel: Peynirli ve ıspanaklı muffin tarifi

Tuzlu atıştırmalıklardan vazgeçemeyenler için hem pratik hem de doyurucu bir lezzet arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Çay saatlerinden kahvaltı sofralarına, ara öğünlerden misafir ikramlarına kadar her ana yakışan peynirli ve ıspanaklı muffin, yumuşacık dokusu ve zengin içeriğiyle klasik hamur işlerine lezzetli bir alternatif sunuyor. Üstelik kısa sürede hazırlanıyor ve farklı malzemelerle kolayca çeşitlendirilebiliyor. İşte tuzlu atıştırmalık sevenlere özel, enfes muffin tarifi…

Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:08

YAPILIŞI

MALZEMELER (6–8 ADET MUFFİN İÇİN)

6 adet büyük yumurta

1 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış)

½ su bardağı az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri

¼ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt (daha yumuşak olması için, isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak zevkine göre)

Karabiber

Pul biber veya muskat (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın. Muffin kalıbını hafifçe yağlayın.

Yumurtaları derin bir kasede çırpın.

Doğranmış ıspanak, peynirler, süt/yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırın.

Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında 20–25 dakika, üstü hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!

