Tuzlu atıştırmalık sevenlere özel: Peynirli ve ıspanaklı muffin tarifi

MALZEMELER (6–8 ADET MUFFİN İÇİN)

6 adet büyük yumurta

1 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış)

½ su bardağı az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri

¼ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı süt veya yoğurt (daha yumuşak olması için, isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak zevkine göre)

Karabiber

Pul biber veya muskat (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Fırını 180°C'ye ısıtın. Muffin kalıbını hafifçe yağlayın.

Yumurtaları derin bir kasede çırpın.

Doğranmış ıspanak, peynirler, süt/yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırın.

Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında 20–25 dakika, üstü hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!