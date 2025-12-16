Tuzlu atıştırmalık sevenlere özel: Peynirli ve ıspanaklı muffin tarifi

MALZEMELER (6–8 ADET MUFFİN İÇİN)
6 adet büyük yumurta
1 su bardağı taze ıspanak (ince doğranmış)
½ su bardağı az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri
¼ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı süt veya yoğurt (daha yumuşak olması için, isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz (damak zevkine göre)
Karabiber
Pul biber veya muskat (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Fırını 180°C'ye ısıtın. Muffin kalıbını hafifçe yağlayın.
Yumurtaları derin bir kasede çırpın.
Doğranmış ıspanak, peynirler, süt/yoğurt ve baharatları ekleyip karıştırın.
Karışımı muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında 20–25 dakika, üstü hafif kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun!