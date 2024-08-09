Yulaflı kaşarlı omlet tarifi: Tüm gün tok kalacaksınız...

Sağlıklı beslenmek için kahvaltılarınıza ekleyeceğiniz farklı tarifler, hem sürecin sürdürülebilirliğini sağlayan hem de tüm gün açlık krizlerinizi engelleyecek bir formüle dönüşebilir. Yulaflı kaşarlı omlet ise karbonhidrat ve protein ihtiyacınızı tek seferde gidermenizi sağlıyor. Üstelik hem tok tutacak hem de çok lezzetli bu tarifin yapımı da çok kolay. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 09.08.2024 08:53 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:53
  • 1 Kişilik
  • Pişirme: 10 dakika Hazırlama 5 dakika

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı yulaf ezmesi
  • Çeyrek çay bardağı süt
  • 1 tane yumurta
  • Yeteri miktarda tuz
  • İsteğe göre pul biber ve karabiber
  • Bir çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (peynir türünü isteğinize göre değiştirebilirsiniz)

YAPILIŞI

  • Yulaf ezmesine sütü katıp 5 dakika kadar bekleyin.
  • Yumurtayı ve baharatları bir kapta karıştırın
  • Kaba yulaf ezmesini ve kaşarları da ekleyin.
  • Daha sonra tavaya sıvı yağ ısındıktan sonra ekleyip karışımı dökün.
  • Omletin arkalı önlü iyice piştiğinden emin olun.
  • İsteğe bağlı olarak omlet piştikten sonra üzerine farklı sebzeler ekleyebilirsiniz.
  • Doyurucu olduğu kadar lezzetli de olan yulaflı kaşarlı omletiniz hazır.

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