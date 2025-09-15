Çay saatinizi enfes lezzetlerle taçlandırın! Bu tariflerle keyfinize keyif katın

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati lezzetleri var... Bugünlük benden bu kadar.
AY ÇEKİRDEKLİ KEK
MALZEMELER
3 adet yumurta
2 yemek kaşığı su
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
Yarım çay bardağı ay çekirdeği
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı un
Damla çikolata
YAPILIŞI: Yumurta ve suyu köpürene kadar çırpıyoruz. Şekeri koyup çırpmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de koyup karıştırıyoruz. Harcı cam fırın kabına döküp 170 derecede pişiriyoruz.
PEYNİRLİ POĞAÇA
MALZEMELER
1 çay bardağı zeytinyağı
125 gr. oda sıcaklığında tereyağı
2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı kaymak
1 yemek kaşığı toz mahlep
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Maydanoz
Dereotu
Yeşil biber
1 kase Urfa peyniri
2 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.
KATMER
MALZEMELER
2 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 adet yumurta
Tuz
Yarım fincan zeytinyağı
Un
ARALARINA SÜRMEK İÇİN:
150 gr. eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı tahin
YAPILIŞI: Hamur malzemesini yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurdan büyük bezeler yapıp açıyoruz ve karışımı üzerine sürüyoruz. Ortasına minik bir delik açıp ortasından dışarı doğru rulo yaparak katlıyoruz, tekrar bezelere ayırıyoruz. Tereyağının donması için bezeleri buzdolabında bekletiyoruz. Daha sonra tek tek açıp ısıttığımız teflon tavada hiç yağ ilavesi olmadan arkalı önlü pişiriyoruz.