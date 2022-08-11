Çayın yanında eşlik etmelik bir lezzet! Tam kıvamında kabarık kek tarifi

Kek severleri buraya alıyoruz çünkü harika bir lezzet ile geldik! Yumuaşacık ağızda dağılan kıvamıyla ağızlarda bir şölen oluşturuyor. Kekim kabarmıyor diyenler üzülmesin! Bu tarifle kekinizin kabarmasını durduramayacaksınız. Misafirlerinizin ve çocukların bayılacağı bu keki denemeyi unutmayın! Hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 11.08.2022 09:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 09:04
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 268 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 4 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 avuç ceviz
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 çay bardağı soda
  • 1,5 su bardağı sıvı yağ

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine çikolata sosu döküp süsleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yumurtaları ve şekeri bir kabın içerisine alarak, güzelce çırpın.
  2. Üzerine süt, sıvı yağ, soda ve vanilyayı katarak çırpma işlemine devam edin.
  3. Ardından, diğer malzemeleride kabın içerisine ekleyip güzelce karıştırıyoruz.
  4. Sonra kek kalıbını güzelce yağlayın.
  5. Hazırladığınız kek harcını içine dökün.
  6. 180 derece ısıtılmış fırında, 35 dakika kadar pişrin.
  7. Herkese afiyet olsun!

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