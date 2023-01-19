Cevizli kek tarifi: Damak çatlatan yemelere doyamayacağınız bir lezzet!
Cevizli kek, herkesin severek yaptığı tariflerden biri. İçerisindeki cevizlerle taçlandırılan bu lezzet çocuklarında bayılarak yediği yiyeceklerden oluyor. Çay saatlerinde ne yapsam diye düşünmeye son! Hem basit hem de çok lezzetli olan bu tarifi denemeyen kalmasın. İşte tam kıvamında cevizli kek tarifi...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:00Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:00
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
220 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 paket vanilya
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Yumurtaları köpük köpük olana kadar güzelce karıştırın.
Süt ve sıvı yağ ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
Ardından vanilya, un ve kabartma tozunu karışımın içine atın.
Sonra cevizleri karışımın içerisine dökün. İsteğe göre cevizleri bütün olarak ekleyebilirsiniz.
Önceden ısıttığınız 170 dereceli fırında 40 dakika pişirin.
İlk 20 dakika fırının kapağını asla açmayın. Aksi halde kekiniz sönecek.
Son olarak kürdan batırarak kekinizin pişip pişmediğini kontrol edin. Üzerini isterseniz pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.