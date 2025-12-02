Dakikalar içinde hazırlanıyor! Yumuşacık çikolatalı muffinler evde nasıl yapılır?

Bir kez deneyen bir daha vazgeçemiyor! Mutfağı saran o enfes kokunun sırrı sonunda ortaya çıktı: Yumuşacık dokusuyla herkesi şaşırtan çikolatalı muffin tarifi… Sadece birkaç malzemeyle yapılan bu tarif, dışarıdan aldıklarınızı unutturacak kadar lezzetli! İşte sosyal medyada viral olan o efsane muffinler…

Giriş Tarihi: 02.12.2025 09:06

YAPILIŞI

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı damla çikolata (veya iri kıyım çikolata)

Bir tutam tuz

🔪 Yapılışı

Fırını 180°C'ye (alt-üst) getirip ısıtmaya başlayın.

Bir kapta yumurta ve şekeri 3–4 dakika beyazlaşana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma eleyerek ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın (çok çırpmayın).

Damla çikolatanın yarısını ekleyin ve karıştırın.

Muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine kalan çikolataları serpin.

18–22 dakika pişirin. Kürdan testinde birkaç nemli kırıntı olabilir — bu iyi bir işarettir.

⭐ İpucu

Daha puf puf olmaları için karışımı fazla çırpmayın.

Üstünün çatlak ve kabarık olması için kalıpları %70–80 doldurun.

İçine ceviz, fındık veya beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz.

