Dakikalar içinde hazırlanıyor! Yumuşacık çikolatalı muffinler evde nasıl yapılır?

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 su bardağı damla çikolata (veya iri kıyım çikolata)

Bir tutam tuz

🔪 Yapılışı

Fırını 180°C'ye (alt-üst) getirip ısıtmaya başlayın.

Bir kapta yumurta ve şekeri 3–4 dakika beyazlaşana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kapta un, kakao, kabartma tozu, vanilin ve tuzu karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma eleyerek ekleyin. Spatula ile nazikçe karıştırın (çok çırpmayın).

Damla çikolatanın yarısını ekleyin ve karıştırın.

Muffin kalıplarına eşit şekilde paylaştırın. Üzerlerine kalan çikolataları serpin.

18–22 dakika pişirin. Kürdan testinde birkaç nemli kırıntı olabilir — bu iyi bir işarettir.

⭐ İpucu

Daha puf puf olmaları için karışımı fazla çırpmayın.

Üstünün çatlak ve kabarık olması için kalıpları %70–80 doldurun.

İçine ceviz, fındık veya beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz.