Diyet bozdurmayan kek tarifi: Şeker yerine bunu kullanın

Tatlı krizleri, diyetinizi bozmadan da bastırılabilir! Artık şeker yerine doğal tatlandırıcılarla hazırlanan kek tarifleri sayesinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif elinizin altında. Özellikle hurma gibi doğal şeker kaynakları, keki hem yumuşacık hem de besleyici yapıyor. İşte diyetinizi bozmadan hazırlayabileceğiniz nefis bir hurmalı kek tarifi…

Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:11

10 adet kuru hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt (veya badem/soya sütü)

1/3 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ

1,5 su bardağı tam buğday unu (veya yulaf unu)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı: Ceviz, fındık veya kuru meyve

Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın.

Yumuşayan hurmaları blender ile püre haline getirin.

Yumurtaları bir kapta çırpın, süt ve yağı ekleyin.

Hurma püresini de ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin. (Kürdan testi ile kontrol edin.)

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!

