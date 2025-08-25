Diyet bozdurmayan kek tarifi: Şeker yerine bunu kullanın

MALZEMELER
10 adet kuru hurma (çekirdekleri çıkarılmış)
2 adet yumurta
1/2 su bardağı süt (veya badem/soya sütü)
1/3 su bardağı zeytinyağı veya sıvı yağ
1,5 su bardağı tam buğday unu (veya yulaf unu)
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
İsteğe bağlı: Ceviz, fındık veya kuru meyve
YAPILIŞI
Hurmaları sıcak suda 10 dakika bekletip yumuşatın.
Yumuşayan hurmaları blender ile püre haline getirin.
Yumurtaları bir kapta çırpın, süt ve yağı ekleyin.
Hurma püresini de ekleyip karıştırın.
Un, kabartma tozu, tarçın ve tuzu ekleyip spatula ile nazikçe karıştırın.
Karışımı yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30-35 dakika pişirin. (Kürdan testi ile kontrol edin.)
Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun!