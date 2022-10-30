Fincan kek tarifi: Hem yumuşacık hem de enfes bir lezzete sahip olan bu kek soflarınızda şölen yaratacak!

Fincanda kek yapımı, en pratik tariflerden biri oluyor. Eğer fırında yapmak istemiyorsanız, tencerede kolaylıkla bu keki yapabilirsiniz. Bu kekin tek farkı, fırında yaptığınızdan biraz daha yumuşak olması. Kısa sürede hazırlayacağınız bu lezzeti mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 30.10.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 09:27
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 251 kcal

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket vanilya
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 2 çay bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı fındık

YAPILIŞI

  1. İlk olarak çırpma kabına yumurta ve şekeri koyun. Güzelce çırpmaya başlayın.
  2. Sonra üzerine sıvı yağ ve süt eklenerek tekrar çırpılır.
  3. Kakao, fındık, vanilya, kabartma tozu ve un eklenerek çırpma işlemine devam edin.
  4. Ardından kahve fincanlarını güzelce yağlayın.
  5. Fincanları tencereye tek sıra şeklinde yerleştirin ve tencerenin içine fincanları geçmeyecek kadar ılık su ekleyin.
  6. Daha sonra kapak kapatılarak su kaynayana kadar pişirilir.
  7. Ardından altını kısarak 20 dakika kadar daha pişirmeye devam edin.
  8. Altı kapatıldıktan sonra 15 dk daha kapağı açılmadan beklenir.
  9. İşte fincan kekimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

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