Glazürlü limonlu kek tarifi: Çayın yanına çok yakışacak!

Limonlu kek mis gibi kokusuyla hem çayın hem de kahvenin yanında muhteşem bir eşlikçi. Bu tarif sayesinde her seferinde mükemmel ölçüde oldukça lezzeli limonlu kek yapmanız mümkün. Üzeri için hazırlayacağınız glazür ile adeta profesyonel pastacıların elinden çıkmış gibi görünecek bu tarifi bir yiyen bir daha unutamayacak!

Giriş Tarihi: 02.09.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 09:18
  • 12 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 50 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 332 kcal

MALZEMELER

Kek için;

  • 3 yumurta
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 adet vanilin
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 limon kabuğu rendesi
  • 5 yemek kaşığı limon suyu
  • 125 gram tereyağı

Üzerine;

  • 3 yemek kaşığı limon suyu

Glazür için

  • 3 yemek kaşığı
  • 1 su bardağı pudra şekeri

AŞÇININ NOTU

Malzemelerin oda sıcaklığında olması önerilmektedir.

YAPILIŞI

  1. Kek karışımını hazırlarken fırını 170 derecede alt üst ısınması için çalıştırın.
  2. Un ve kabartma tozunu karıştırıp elekten geçirin.
  3. Ayrı bir kabın içerisinde tereyağı ve şekeri iyice karıştırana kadar mikserle çırpın.
  4. Üzerine yumurtaları ilave edip karıştırmaya devam edin.
  5. Vanilini, sütü, limon kabuğunu ve limon suyunu ekleyip karıştırmaya devam edin.
  6. Son olarak un ve kabartma tozunu da ekleyip önceden yağladığınız kek kalıbına dökün.
  7. Fırında 45 dakika pişirdikten sonra üzerini kürdanla delerek 3 yemek kaşığı limon suyunu dökün.
  8. Glazür için limon suyu ile pudra şekerini karıştırın. Soğumuş kekin üzerine dökün ve glazür donduktan sonra servis edin. Afiyet olsun!

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