Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek nasıl yapılır?

Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek yediği havuçlu kek pastane tatlıları arasında da yer almaktadır. Kabaran yapısı ve lezzetli tadı ile çay ya da kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan havuçlu kek aynı zamanda özel günler için de sıklıkla tercih edilen bir tatlıdır. Havuçlu kek tarifinde kekin kabarması en önemli detaylardan biri olduğu için kişiler en iyi havuçlu kek tarifini aramaktadır. İşte keyifle hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz Havuçlu kek tarifi.

Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:02
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 60 dakika

MALZEMELER

  • 3 adet yumurta
  • 200 gr şeker
  • Yarım su bardağı ölçeğinde sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 2.5 su bardağı un
  • Vanilya
  • Kabartma tozu
  • 3 adet küçük boy havuç
  • Tarçın

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • Havuçlu kek yapımı için ilk olarak havuçlarınızı soyun. Soyduğunuz havuçları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Suyunu sıkmadığınız takdirde kekin için sulanacak ve hamur kalacaktır.
  • Ayrı bir kap içerisinde 3 adet yumurtayı kırın. Ardından şekeri ekleyin ve mikser ile çırpın. Bu çırpma işlemine şeker eriyene kadar devam edin.
  • Karışımın içine 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyin.
  • Sıvı karışımın içine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Karışımları eklemeden önce elekten geçirmeyi unutmayın.
  • Tüm malzemeleri mikser yardımı ile homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Son olarak tarçını ve iri kıyılmış cevizleri de karışımın içine ekleyin.
  • Fırın tepsisini ise yağlayın.
  • Yağladığınız fırın tepsisinin içerisine karışımı dökün.
  • Daha önceden ısıttığınız 170 derecelik fırın içerisinde yaklaşık 40 dakika pişirin.
  • Kekin pişme süresinin ilk 30 dakikasında fırınına ağzını açmayın. Ardından kekin kabarmasını bekleyin.
  • Kabaran ve üzeri de kızaran keki tahta bir çubuk yardımı ile kontrol edin. Eğer çubuk çıkarıldığında bir hamur yoksa fırını kapatın.
  • Fırını kapattıktan sonra 10 dakika daha ağzını açmayın.
  • Ardından keki fırından çıkarın ancak hemen çıkarmaya çalışmayın. Kekiniz soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek kekinizi çıkarın.
  • Kalıptan çıkardığınız kekinizi dilimleyin. Servis sırasında arzu ederseniz çikolata sosu da ekleyerek kekinizin tadına tat katabilirsiniz.
  • Kekinizi ister özel günlerinizde isterseniz çay saatlerinizde sevdikleriniz ve misafirlerinize servis edin.

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