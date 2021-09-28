Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek nasıl yapılır?

Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek yediği havuçlu kek pastane tatlıları arasında da yer almaktadır. Kabaran yapısı ve lezzetli tadı ile çay ya da kahve saatlerinin vazgeçilmezi olan havuçlu kek aynı zamanda özel günler için de sıklıkla tercih edilen bir tatlıdır. Havuçlu kek tarifinde kekin kabarması en önemli detaylardan biri olduğu için kişiler en iyi havuçlu kek tarifini aramaktadır. İşte keyifle hem kendiniz hem de sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz Havuçlu kek tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:02Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:02
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
3 adet yumurta
200 gr şeker
Yarım su bardağı ölçeğinde sıvı yağ
1 su bardağı süt
2.5 su bardağı un
Vanilya
Kabartma tozu
3 adet küçük boy havuç
Tarçın
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Havuçlu kek yapımı için ilk olarak havuçlarınızı soyun. Soyduğunuz havuçları rendeleyin ve suyunu iyice sıkın. Suyunu sıkmadığınız takdirde kekin için sulanacak ve hamur kalacaktır.
Ayrı bir kap içerisinde 3 adet yumurtayı kırın. Ardından şekeri ekleyin ve mikser ile çırpın. Bu çırpma işlemine şeker eriyene kadar devam edin.
Karışımın içine 1 su bardağı süt ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyin.
Sıvı karışımın içine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin. Karışımları eklemeden önce elekten geçirmeyi unutmayın.
Tüm malzemeleri mikser yardımı ile homojen bir hale gelene kadar karıştırın. Son olarak tarçını ve iri kıyılmış cevizleri de karışımın içine ekleyin.