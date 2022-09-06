Havuçlu kek tarifi: Kek denilince akla ilk o geliyor! Bu enfes lezzeti denemeyen kalmasın...
Çay saatlerinin, hoş sohbetlerin yanında giden en çok tatlılardan biride havuçlu kek oluyor. Bu kek lezzeti aklınızı başınızdan alacak. Hazırlaması 20 dakika süren bu yumuşacık keki yapmayan kalmasın! Hadi herkes mutfağa...
Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:14Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 09:14
8 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
MALZEMELER
2 adet havuç
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı ceviz
2 su bardağı krema
AŞÇININ NOTU
Dilerseniz üzerine krema yapıp süsleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri bir kabın içerisine alın.
Malzemeleri güzelce karıştırın.
Ardından süt ve yağ ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Havuçların kabuklarını soyun ve elinizle suyunu güzelce sıkın.
Ufalanmış cevizi ve tarçını ekleyin.
Başka bir kabın içerisine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
Elekten geçirerek güzelce eleyin.
Keki çırptıktan sonra, 160 dereceli fırında 30 dakika kadar pişirin.