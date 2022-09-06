Havuçlu kek tarifi: Kek denilince akla ilk o geliyor! Bu enfes lezzeti denemeyen kalmasın...

Çay saatlerinin, hoş sohbetlerin yanında giden en çok tatlılardan biride havuçlu kek oluyor. Bu kek lezzeti aklınızı başınızdan alacak. Hazırlaması 20 dakika süren bu yumuşacık keki yapmayan kalmasın! Hadi herkes mutfağa...

Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 09:14
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet havuç
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı ceviz
  • 2 su bardağı krema

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz üzerine krema yapıp süsleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Yumurta ve şekeri bir kabın içerisine alın.
  2. Malzemeleri güzelce karıştırın.
  3. Ardından süt ve yağ ekleyerek karıştırmaya devam edin.
  4. Havuçların kabuklarını soyun ve elinizle suyunu güzelce sıkın.
  5. Ufalanmış cevizi ve tarçını ekleyin.
  6. Başka bir kabın içerisine un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
  7. Elekten geçirerek güzelce eleyin.
  8. Keki çırptıktan sonra, 160 dereceli fırında 30 dakika kadar pişirin.
  9. İşte kekimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA