Havuçlu tarçınlı kek tarifi: çay saatinin vazgeçilmezi olacak

Nefis kokusu ve yumuşacık yapısıyla herkesi kendine hayran bırakan havuçlu tarçınlı kek tarifi aynı zamanda oldukça da pratik. Hem doyurucu hem de lezzetli bu kekten yiyen herkes size tekrar tarfini soracak. Soğuk kış günlerininde baharat kokusu ile içinizi de ısıtacak bu kek vazgeçilmeziniz olacak.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 10:11
  • 12 Dilim
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 380 kcal

MALZEMELER

  • 3 adet rendelenmiş havuç
  • 3 adet yumurta
  • 1 adet limon kabuğu rendesi
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt

AŞÇININ NOTU

Kek kalbına karışımı yerleştirmeden önce yapışmaması için 1 yemek kaşığı tereyağı ile yağlayıp üzerine 1 tatlı kaşığı un serpmeyi unutmayın.

YAPILIŞI

  1. Bir kabın içerisine yumurtaları ve şekeri alın. Ardından tamamen karşına kadar mikser yardımı ile çırpın.
  2. Üzerine ayçiçek yağını, sütü ve limon kabuğuunu ekleyin.
  3. Unu, kabatma tozunu, vanilini ve tarçını eleyerek karşımın üzerine ilave edin.
  4. Mikser ile güzelce çırpın.
  5. İçerisine ceviz içini kattıktan sonra bir spatula yardımı ile karıştırın.
  6. Harcı yağlanmış kek kalıbının içerisine dökün.
  7. Önceden 170 derecede ısıttığınız fırında 40 dakika pişmeye bırakın.
  8. Keki oda sıcaklığında dinlenmeye bıraktıktan sonra üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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