Havuçlu tarçınlı kek tarifi: Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır?
Kek severlerin vazgeçmediği tatlardan biri olan havuçlu tarçınlı kek, çay saatlerinizin, altın günlerinizin ya da özel günlerinizin de yıldızı olmaya devam ediyor. Kolay, pratik ve hızlı bir şekilde hazırlayacağınız bu kek, lezzeti ile deneyen herkesi kendisine hayran bırakacak. Havuçlu tarçınlı kek, özellikle kış aylarında çay ve kahvenin yanında keyifle yiyebileceğiniz bir tatlı iken, tarçına alerjisi olanlar ya da tarçın sevmeyen kişiler için tarçınsız da yapılabilir. Bunun yanı sıra üzerinde yapılan süslemeler ile pastaya da dönüşebilen havuçlu tarçınlı kek, özel kutlamalarınıza da eşlik edecek. Lezzetli, yumuşak ve kabaran havuçlu tarçınlı kek tarifi
Giriş Tarihi: 30.09.2021 13:38Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 13:38
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
3 su bardağı ölçeğinde un
3 yumurta
200 gr toz şeker
20 ml süt
200 ml sıvıyağ
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1 tane havuç (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)
1 ya da 2 tatlı kaşığı tarçın
1 paket toz vanilya
1 paket kabartma tozu
Üzeri için;
Arzuya göre çikolata sos, krema, ceviz, muhallebi
AŞÇININ NOTU
• Malzemelerin oda sıcaklığında beklemiş olması kekin pişme derecesini etkileyecektir.
• Kuru malzemeleri elekten geçirerek kullanmak topaklanmanın oluşmasını engelleyecektir.
YAPILIŞI
Havuçlu tarçınlı kekiniz için yumurtalarınızı (oda sıcaklığında bekletilmiş olsun) ve şekerinizi bir kaba alın.
Mikser yardımı ile şeker eriyene kadar yumurtayı çırpın.
Şeker eridikten sonra 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağı karışımın içine ekleyin.
Karıştırdığınız tüm malzemelerin içine daha önce rendelediğiniz ve suyunu sıktığınız havuçlarınızı ekleyin. Bu karışıma son olarak ceviz ve tarçını da ekleyerek kenara alın.
Başka bir kap içerisinde kuru malzemeleri karıştırın.
Un, kabartma tozu ve vanilyayı elekten geçirerek sıvı karışımların içerisine yavaşça karıştırarak ekleyin.
Karışım hazır olduktan sonra kullanacağınız fırın kabını tereyağı ile yağlayın ve kek karışımını içerisine dökün.
Fırınınızı ise 160 derecede 15 dakika ısıtın.
Keki daha önceden ısıtılmış fırına koyun ve 30 dakika pişirin. 25 dakika boyunca fırının kapağını hiç açmayın.
Kabardığından emin olduğunuzda kürdan yardımı ile keki kontrol edin. Pişmiş ise fırını kapatın ve 10 dakika daha dinlendirin.