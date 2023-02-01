Islak kek tarifi: Ağızda dağılan unutulmaz bir tat
Çayın yanında mükemmel bir eşlikçi olacak ıslak kek, hem görüntüsü hem de lezzetiyle yeni favoriniz olacak. Ağızda dağılan ve asla kuru olmayan bu tarifte keki piştikten sonra sosunu dökmeniz yeterli. İşte adım adım ıslak kek yapımı ve ihtiyacınız olan tüm malzemeler.
Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:08Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:08
6 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
500 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilin
1 paket kabartma tozu
3 adet yumurta
Sosu için;
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
Kekin daha çok kabarması için kek karışımın içerisine birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir kabın içerisine yumurta ve şekeri koyup krema halini alana kadar çırpın.
İçerisine sıvı yağ, vanilin ve sütü de ekleyip karıştırın.