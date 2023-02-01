Islak kek tarifi: Ağızda dağılan unutulmaz bir tat

Çayın yanında mükemmel bir eşlikçi olacak ıslak kek, hem görüntüsü hem de lezzetiyle yeni favoriniz olacak. Ağızda dağılan ve asla kuru olmayan bu tarifte keki piştikten sonra sosunu dökmeniz yeterli. İşte adım adım ıslak kek yapımı ve ihtiyacınız olan tüm malzemeler.

Giriş Tarihi: 01.02.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:08
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 500 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 adet yumurta

Sosu için;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 4 yemek kaşığı kakao

AŞÇININ NOTU

Kekin daha çok kabarması için kek karışımın içerisine birkaç damla limon suyu ekleyebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir kabın içerisine yumurta ve şekeri koyup krema halini alana kadar çırpın.
  2. İçerisine sıvı yağ, vanilin ve sütü de ekleyip karıştırın.
  3. Kabartma tozu, unu, kakaoyu elekten geçirerek karışıma ekleyin.
  4. Ardından tekrar çırparak yağlanmış kabın içerisine dökün.
  5. Daha önceden 180 derece ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirin.
  6. Sosu hazırlamak için tencerenin içerisinde sütü, toz şekeri ve sıvı yağı alın.
  7. Son olarak kakao ve tuzu ekleyip karıştırın ve kaynayınca ocaktan alın.
  8. Kekinizi fırından çıkardıktan sonra sıcakken sosunu dökün.
  9. Sosunu çektikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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