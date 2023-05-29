Kakaolu ıslak kek tarifi: Her seferinde tam kıvamında...
Kimsenin hayır diyemeyeceği tatlıların başında gelen kek özellikle beş çayının vazgeçilmez bir eşlikçisi. Hem kendimizi biraz şımartmak için hem de misafir ağırlamak için en ideal tatlardan biri olsa da, özellikle ıslak kekin kıvamının tutturulması zor olabiliyor. Size vereceğimiz bu tarif ise her seferinde tam kıvamında ıslak kek yapmanızı sağlayacak. Şimiden afiyet olsun!
Giriş Tarihi: 29.05.2023 08:56Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 08:56
12 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
550 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı tepeleme un
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 yemek kaşığı kakao
Sosu için;
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
4 yemek kaşığı kakao
1/2 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Daha ıslak bir kek hazırlamak için sostaki süt miktarını artırabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak bir kasede yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.
İçerisine süt, sıvı yağı ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kakao, un ve kabartma tozunu eleyerek karışımın içerisine ilave edin.
Tüm malzemeler karışına kadar çırpın.
Yağladığınız kalıbın içerisine karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
Kekin sosunu hazırlamak için bir tencere içerisinde süt, şeker, sıvı yağ, kakao ve tuzu bir taşım kaynatın.
Fırından çıkardığınız sıcak kekin üzerine sıcak sosunu döküp çekmesini bekleyin.