Kolay ıslak kek tarifi: Her seferinde tam kıvamında
Islak kek tadıyla çoğu kişinin favorisi olsa da yapımı zor olabilir. Özellikle tüm kekin güzelce sos ile ıslatılması ve o yumuşak yoğun kakao tadını sağlamak için bu tarifi uygulamanız yeterlidir. İşte her seferinde tam kıvamında nefis kakaolu ıslak kek yapmak için takip etmeniz gereken adımlar...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:46Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:46
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
225 kcal
MALZEMELER
Kek İçin:
2 su bardağı un
1 su bardağı kakao
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ (tercihen ayçiçek yağı)
3 yumurta
1 tatlı kaşığı vanilin veya vanilya özütü
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Islatmak İçin:
1 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye (fanlı fırınlar için 160 derece) ısıtın. Kek kalıbınızı yağlayın veya yağlı kağıt serin.
Geniş bir karıştırma kabında, un, kakao, toz şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.
Başka bir kapta sıvı malzemeleri bir araya getirin: süt, sıvı yağ, yumurtalar ve vanilya. Bu malzemeleri iyice çırpın.
Sıvı malzemeleri, kuru malzemelere ekleyin ve karışımı pürüzsüz olana kadar iyice karıştırın.
Hazırlanan kek karışımını yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz kalıba dökün.
Keki önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika veya kürdan temiz çıkana kadar pişirin. Keki fırından çıkardıktan sonra 10 dakika kadar oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Kek soğurken, ıslatma sosunu hazırlayın. Bir tencereye süt, su, toz şeker ve kakao ekleyin. Karışımı kısık ateşte karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kadar daha kaynatın, ardından ocaktan alın.
Kek hala sıcakken, kekin üzerine ıslatma sosunu dökün. Sosun kek tarafından iyice emilmesi için biraz bekleyin.
Kek oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyip servis yapabilirsiniz. Üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri veya dondurma ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!