Limonlu cevizli kek tarifi: Limonlu cevizli kek nasıl yapılır?
Beş çayında ve misafirliklerin yegâne kurtarıcılarından biri de kektir. Üç yumurtayı şeker, un ve sütle karıştırıp şipşak bir kek hazırlayabiliyorsunuz. Klasik keklerse en çok sevilen keklerdendir. Keke en çok yakışan tatlardan biri de limon. Biraz da ceviz ekledik mi şahane bir lezzet oluyor. Peki, limonlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte karşınızda en güzelinden bir limonlu cevizli kek tarifi.
Giriş Tarihi: 29.09.2021 10:50Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 10:50
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
45 dakika
MALZEMELER
Yumurta (3 adet)
Un (2,5 su bardağı)
Çekilmiş ceviz (1 su bardağı)
Şeker (1 su bardağı)
Süt (1 su bardağı)
Sıvı yağ (1 çay bardağı)
Limon suyu (1 adet limonun suyu)
Limon kabuğu rendesi (1 adet limon kabuğunun rendesi – suyunu sıktığının limonun kabuğu olabilir.)
Kabartma tozu ve vanilya (birer paket)
Damla çikolata (isteğe bağlı)
AŞÇININ NOTU
• Kek yapmak için kullanılan malzemelerin aynı ısıda olması önemlidir. Yumurta oda sıcaklığında ise sütün ve yağın da oda sıcaklığında olması kekin şekillenmesinde yardımcı olur.
• Eklenen malzemeler yavaş yavaş ve azar azar eklenmelidir.
• Hamur hazırlandıktan sonra kısa sürede kek kalıbına alıp pişirilmeye başlarsa kek daha yumuşak olacaktır.
• Kekin önceden ısıtılmış fırında pişirilmesi de önemli unsurlardandır.
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri bir kâseye alıp iyice çırpın.
Damla çikolata hariç diğer malzemeleri de ekleyip çırpın.
Bu karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün ve üstünü düzeltin.
İsteğe bağlı olarak damla çikolatayı bu karışımın üzerine serpin.
Önceden 180 derece ısıtılmış fırında kapağını açmadan 45 dakika pişirin.