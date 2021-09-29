Limonlu cevizli kek tarifi: Limonlu cevizli kek nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Kek yapmak için kullanılan malzemelerin aynı ısıda olması önemlidir. Yumurta oda sıcaklığında ise sütün ve yağın da oda sıcaklığında olması kekin şekillenmesinde yardımcı olur. • Eklenen malzemeler yavaş yavaş ve azar azar eklenmelidir. • Hamur hazırlandıktan sonra kısa sürede kek kalıbına alıp pişirilmeye başlarsa kek daha yumuşak olacaktır. • Kekin önceden ısıtılmış fırında pişirilmesi de önemli unsurlardandır.