Limonlu cheesecake tarifi: Evde limonlu cheesecake nasıl yapılır?

1. Öncelikle, bisküvi ve fındıkları rondo aracılığıyla un gibi olana kadar geçiriyoruz.

2. Tereyağını cezvede eriterek bu una ekliyoruz ve kaşıkla ya da elimizle karıştırıyoruz. Bu işlemin ardından da kelepçeli kalıbımızın dibine döküyor, elimiz ile tüm tabanı kaplayacak bir biçimde düzeltiyoruz.

3. Krema için bütün malzemelerimizin ısısı, oda sıcaklığında olmalıdır. Labne ile süzme yoğurdumuzu geniş bir kapta, mikserimizin en düşük devrinde çırpıyoruz.



4. Şekerimizi ekliyor, daha sonra biraz daha düşük devirde çırpıyoruz. Bu ve bundan sonraki bütün çırpma işlemlerimizi aynı bu şekilde düşük devirde yapıyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı birer birer ekliyoruz. Karışıma yumurtaları birer adet şeklinde eklemeliyiz. İlk yumurtayı ekledikten sonra karışım iyice gerçekleştiğinde diğer yumurtayı ekliyoruz.

5. Yumurtalar bitene dek bu şekilde devam ediyoruz.



6. Yumurtalar bittiğinde ise limon kabuğu ve suyu, vanilya, nişasta ve unu da ekliyoruz. Tüm bunları ekledikten sonra birazcık daha çırpmamız gerekiyor.

7. Bir sonraki adım olarak, karışımı kelepçeli kalıbımıza, bisküvilerin üzerine doğru döküyoruz.



8. Kelepçeli kalıbımızı dikkatli bir biçimde tezgaha 1-2 kez vuruyoruz. (çırpma esnasında meydana gelen hava kabarcıklarının patlaması için. Bu sayede çatlama yapmayacaktır)

9. Kelepçeli kalıbımızı folyo ile kaplıyoruz. (dış duvarlar ve alt kısmını.)



10. Fırın tepsimize tabanın tamamını kaplayana dek kaynar su döküyoruz.



11. Kelepçeli kalıbı kaynar suyu döktüğümüz tepsiye oturtuyoruz. (bunu yapıyoruz çünkü su buharı ve kremamızda çatlamaların olmasını ve kızarma olmasını istemeyiz. Kekin beyaz pişmesi bizim için önemli. Folyoyu sarmamızın sebebi de keki bu kaynar sudan korumak.)



12. Önceden ısıttığımız fırınımızda 165 derece sıcaklıkta 45-55 dakika kadar pişiriyoruz.



13. Kekimiz, kenarları sabit, ortası sallanıyor kıvamına geldiğinde fırından alıyor ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz.

Limonlu Cheesecake Sosu Tarifi

1. Öncelikle vanilya haricinde bütün malzemelerimizi küçük bir tencerede karıştırarak ocağa oturtuyor ve kaynayana dek kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak pişiriyoruz.



2. Sos kaynadığı zaman vanilyayı ekliyoruz. Sosumuz oda sıcaklığında ılıdığı vakit, cheesecakein üzerine dökebiliriz.