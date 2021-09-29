Limonlu cheesecake tarifi: Evde limonlu cheesecake nasıl yapılır?

Limonlu cheesecake, pastanelerde ve kafelerde sıklıkla satılan, bizlerin de ara sıra da olsa kendimizi şımartmak için yediğimiz enfes bir tatlıdır. Artık bu tadı yalnızca dışarıda pastane ya da kafelerde almak zorunda değiliz, evde limonlu cheesecake yapımı artık çok yaygınlaştı, limonlu cheesecake artık çok kolay bir şekilde evde yapılabilir hale geldi ve biz de bu yazımızda sizlerle limonlu cheesecake tarifi paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:02
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 55 dakika

MALZEMELER

Tabanı için gerekli malzemeler:

  • bisküvi (kepekli olabilir) (1 paket)
  • fındık (1 su bardağı, tercihe bağlı)
  • tereyağı veya margarin ( 50 gram)

Krema için gerekli malzemeler:

  • labne peyniri (300 gram)
  • süzme yoğurt (1 buçuk su)
  • yumurta (3 adet, büyükse 2)
  • şeker (1 su bardağı)
  • vanilya (1 paket)
  • un (3 silme yemek kaşığı)
  • mısır nişastası (yarım yemek kaşığı)
  • limon kabuğu (1 adet limon)
  • limon suyu (yarım limon)

Limonlu sos için gereken malzemeler:

  • süt (1 çay bardağı)
  • su (1 çay bardağı)
  • limon suyu (yarım çay bardağı)
  • nişasta (2 buçuk silme yemek kaşığı)
  • şeker ( 4 ya da 5 yemek kaşığı)
  • limon kabuğu rendesi (tercihe bağlı)
  • vanilya (1 paket)

AŞÇININ NOTU

• Kekin servis edilmesi için keki mutlaka 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis yapmalısınız. Afiyet olsun. • Cheesecake’inizin üzerine küçük parçalar halinde antep fıstığı ya da hindistan cevizi atmanız kekinize lezzet katacaktır.

YAPILIŞI

1. Öncelikle, bisküvi ve fındıkları rondo aracılığıyla un gibi olana kadar geçiriyoruz.

2. Tereyağını cezvede eriterek bu una ekliyoruz ve kaşıkla ya da elimizle karıştırıyoruz. Bu işlemin ardından da kelepçeli kalıbımızın dibine döküyor, elimiz ile tüm tabanı kaplayacak bir biçimde düzeltiyoruz.

3. Krema için bütün malzemelerimizin ısısı, oda sıcaklığında olmalıdır. Labne ile süzme yoğurdumuzu geniş bir kapta, mikserimizin en düşük devrinde çırpıyoruz.

4. Şekerimizi ekliyor, daha sonra biraz daha düşük devirde çırpıyoruz. Bu ve bundan sonraki bütün çırpma işlemlerimizi aynı bu şekilde düşük devirde yapıyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı birer birer ekliyoruz. Karışıma yumurtaları birer adet şeklinde eklemeliyiz. İlk yumurtayı ekledikten sonra karışım iyice gerçekleştiğinde diğer yumurtayı ekliyoruz.

5. Yumurtalar bitene dek bu şekilde devam ediyoruz.

6. Yumurtalar bittiğinde ise limon kabuğu ve suyu, vanilya, nişasta ve unu da ekliyoruz. Tüm bunları ekledikten sonra birazcık daha çırpmamız gerekiyor.

7. Bir sonraki adım olarak, karışımı kelepçeli kalıbımıza, bisküvilerin üzerine doğru döküyoruz.

8. Kelepçeli kalıbımızı dikkatli bir biçimde tezgaha 1-2 kez vuruyoruz. (çırpma esnasında meydana gelen hava kabarcıklarının patlaması için. Bu sayede çatlama yapmayacaktır)

9. Kelepçeli kalıbımızı folyo ile kaplıyoruz. (dış duvarlar ve alt kısmını.)

10. Fırın tepsimize tabanın tamamını kaplayana dek kaynar su döküyoruz.

11. Kelepçeli kalıbı kaynar suyu döktüğümüz tepsiye oturtuyoruz. (bunu yapıyoruz çünkü su buharı ve kremamızda çatlamaların olmasını ve kızarma olmasını istemeyiz. Kekin beyaz pişmesi bizim için önemli. Folyoyu sarmamızın sebebi de keki bu kaynar sudan korumak.)

12. Önceden ısıttığımız fırınımızda 165 derece sıcaklıkta 45-55 dakika kadar pişiriyoruz.

13. Kekimiz, kenarları sabit, ortası sallanıyor kıvamına geldiğinde fırından alıyor ve oda sıcaklığında soğumaya bırakıyoruz.

Limonlu Cheesecake Sosu Tarifi

1. Öncelikle vanilya haricinde bütün malzemelerimizi küçük bir tencerede karıştırarak ocağa oturtuyor ve kaynayana dek kısık ateşte devamlı olarak karıştırarak pişiriyoruz.

2. Sos kaynadığı zaman vanilyayı ekliyoruz. Sosumuz oda sıcaklığında ılıdığı vakit, cheesecakein üzerine dökebiliriz.

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