Limonlu kek tarifi: Kokusu aklınızı başınızdan alacak!

Birbirinden farklı kek tarifleri arasında öne çıkan limonlu kek, hem yumuşacık dokusu hem de kendine özgü aromasıyla her yaştan insanın favorileri arasında yerini alıyor. Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu keki, birkaç aşamayı doğru yaparak servis edebilirsiniz. İşte mükemmel limonlu kek tarifi...
Giriş Tarihi: 30.04.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 09:41
6 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
40 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
4 adet yumurta
1.5 su bardağı şeker
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet limonun suyu
2 limon kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı dolusu nişasta
2.5 su bardağı un
2 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Limon sosu için
Yarım su bardağı pudra şekeri
Yeteri kadar limon suyu
Üzeri için
Antep fıstığı
YAPILIŞI
Yumurta ve şekeri beyazlaştığı ve krema noktasına ulaşana kadar çırpın ve sıvı yağ, süt ve limon suyunu ekleyip karıştırın.
Elenmiş un, nişasta, vanilya, kabartma tozunu da ekledikten sonra mikser ile düşük devirde çırpmaya devam edin.
Son olarak rendelenmiş limon kabuklarını ekleyip tekrar çırpın ve katı yağla yağlanmış kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 150° fırında 40 dakika pişirin tabi bu süre fırından fırına farklılık gösterebilir, kontrollü pişirin fırının kapağını ilk 25 dakika açmayın havası sönmesin, kürdan temiz çıktığında fırından çıkarıp servis tabağına ters çevirin.
Sos için pudra şekeri sos kıvamına gelene kadar limon suyu sıkın ardından soğuyan kekin üzerinde gezdirin ve dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
Antep fıstığı veya file badem ile süsleyebilirsiniz.