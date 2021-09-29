Limonlu kek tarifi: Sade ve pratik limonlu kek nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Kekinizin limon aroması daha yoğun olsun isterseniz tarife yarım su bardağı limonata ekleyebilirsiniz. • Kekinizi pişirirken ilk 15 dakika fırının kapağını açmayın. Bu, fırının ısı kaybetmesine yol açar. • Kekiniz piştikten sonra hemen kalıptan çıkarmayın. Oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlenmesine izin verin. • Kekinizin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.