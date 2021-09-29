Limonlu kek tarifi: Sade ve pratik limonlu kek nasıl yapılır?

MALZEMELER
- Yumurta (4 adet)
- Un (3 su bardağı)
- Süt (1 su bardağı)
- Toz şeker (1 su bardağı)
- Rendelenmiş limon kabuğu (1 limonun kabuğu)
- Limon suyu (2 yemek kaşığı)
- Vanilin ve kabartma tozu (Birer paket)
- Tereyağı veya margarin (1 yemek kaşığı, kek kalıbını yağlamak için)
AŞÇININ NOTU
• Kekinizin limon aroması daha yoğun olsun isterseniz tarife yarım su bardağı limonata ekleyebilirsiniz.
• Kekinizi pişirirken ilk 15 dakika fırının kapağını açmayın. Bu, fırının ısı kaybetmesine yol açar.
• Kekiniz piştikten sonra hemen kalıptan çıkarmayın. Oda sıcaklığında 10-15 dakika dinlenmesine izin verin.
• Kekinizin üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Yumurta ve toz şekeri krema haline gelene kadar çırpın.
Önce sütü, sonra Ayçiçek yağı ve limon suyunu ekleyip 2 dakika daha çırpın.
Elediğiniz unu, kabartma tozu ve vanilyayı, son olarak da limon kabuğunu ekledikten sonra karıştırın.
Kek kalıbını yağlayın. Hazırladığınız harcı kek kalıbına dökün ve üzerini düzeltin.
Önceden 170 derece ısıtılmış fırında 40 dakika kadar pişirin.