Mini kek tarifi: Her lokması lezzet şöleni

Herkesin hem kokusuyla hem de lezzetiyle favorisi olan kek, aynı zamanda mini porsiyonlarıyla da lokmalık bir lezzet olarak davet sofralarında yerini alabilir. Çilek ile lezzetlendireceğiniz bu keklere herkes bayılacak! İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:33Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:33
10 Kişilik
Ev Yapımı
Doğum GünüYılbaşıÇocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
1 kcal
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çimdik tuz
Limon kabuğu rendesi
Kreması;
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı un
1 tatlı kaşığı nişasta ( mısır yada buğday)
Yarım çay bardağı toz şeker
1 çorba kaşığı toz santi
Çilek, parlaklık için pasta jeli
YAPILIŞI
Kek için ,yumurta, tuz ve şeker iyice çarpılır. Süt ve yağ eklenir.
Un, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğu ile çırpılır.
Yağlanıp unlanan kalıplara dökülür. tepsiye biraz su konur ve kalıplar dizilir. Su sayesinde kekin daha nemli pişmesini sağlayabilirsiniz.
Isıtılmış 170 derecede 20- 30 dakika pişirilir.
Krema; süt, un, şeker, nişasta pişirilir. Ilıyınca 1 kaşık santi eklenir ve çırpılır.