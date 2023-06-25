Mini kek tarifi: Her lokması lezzet şöleni

Herkesin hem kokusuyla hem de lezzetiyle favorisi olan kek, aynı zamanda mini porsiyonlarıyla da lokmalık bir lezzet olarak davet sofralarında yerini alabilir. Çilek ile lezzetlendireceğiniz bu keklere herkes bayılacak! İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 25.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 09:33
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Doğum Günü Yılbaşı Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 1 kcal

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çimdik tuz
  • Limon kabuğu rendesi

Kreması;

  • 1 su bardağı süt
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı nişasta ( mısır yada buğday)
  • Yarım çay bardağı toz şeker
  • 1 çorba kaşığı toz santi
  • Çilek, parlaklık için pasta jeli

YAPILIŞI

  1. Kek için ,yumurta, tuz ve şeker iyice çarpılır. Süt ve yağ eklenir.
  2. Un, vanilya, kabartma tozu ve limon kabuğu ile çırpılır.
  3. Yağlanıp unlanan kalıplara dökülür. tepsiye biraz su konur ve kalıplar dizilir. Su sayesinde kekin daha nemli pişmesini sağlayabilirsiniz.
  4. Isıtılmış 170 derecede 20- 30 dakika pişirilir.
  5. Krema; süt, un, şeker, nişasta pişirilir. Ilıyınca 1 kaşık santi eklenir ve çırpılır.
  6. Pişen keklerin üzerine krema sürülür.
  7. Çileklerle süslenir.
  8. Kararmaması için üzerlerine jel sürülür.

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