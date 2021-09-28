Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır?
Kek tarifleri, altın günlerinin, çay ve kahve saatlerinin yanı sıra günün her anında keyifli anlarınıza eşlik edecek bir tatlıdır. Lezzetli kekler bir de muhallebi ile birleşince tadına doyulmayacak bir tatlıya dönüşmektedir. Bu tatlılardan biri yapımıyla sizleri zorlamayacak muhallebili havuçlu kektir. Kış aylarında keyifle tüketilen, tarçın kokusuyla herkesi büyüleyen, muhallebisi ile kekinize pasta kıvamı da katan bu tarifi özel günlerinizde de gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Burada muhallebili havuçlu kek yapmak isteyenler için doğru ölçüler ile tarifimizi bulabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 14:02Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 14:02
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
Keki için malzemeler:
Rendelenmiş havuç ( 1 ya da 2 adet)
2 tane yumurta
200 gr toz şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
200 ml süt
1.5 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı ceviz içi
Muhallebisi için malzemeler:
2.5 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı toz şeker
800 ml süt
1 paket toz vanilya
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Muhallebili havuçlu kek yapımı için havuçlarınızı rendeleyin. Ardından bir peçete yardımı ile suyunu süzün ve bekletin.
Derin bir kap içerisinde şekeri ve 3 yumurtayı mikser yardımı ile 4 dakika çırpın. Ardından sıvı yağını ve sütünü de ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Sıvı karışımların içerisine unu (eklemeden önce eleyin), tarçını ve kabartma tozu ile vanilyayı da ekleyin. Düşük ayarda mikser ile karışım homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.
Ardından kenarda beklettiğiniz havucu ve dövülmüş ceviz içlerini de kek karışımının içine dökün ve karıştırın.
Yağladığınız yuvarlak kek kalıbının içine karışımı dökün.
Fırını önceden 170 derecede ısıtın. Kek kalıbını fırına dökün. İlk 25 dakika fansız ayarda, kalan 15 dakikada ise fanlı ayarda pişirmeye devam edin.
Fırının kapağını ilk 25 dakika açmayın. Kabardığından emin olduktan sonra kürdan ile test edin. Eğer kürdana hamur yapışmıyor ise fırını kapatın ve 10 dakika daha fırında bekletin
Bu sırada muhallebiyi hazırlamak için unu tencereye alıp 3-4 dakika kadar kısık-orta ateşte kokusu çıkana dek kavurun. Ardından şekeri de ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
Muhallebili havuçlu kek malzemeleri için ikinci aşama olan muhallebiyi hazırlamak için unun kokusu çıkana kadar tereyağı ile kavurun.
Ardından sütü ekleyin ve kıvam alana kadar topaklanmadan karıştırın. Son aşamada vanilyayı da ekleyerek bir iki daha karıştırın. Ve ocağın altını kapatın.
Kekiniz ve muhallebiniz soğuduktan sonra, muhallebiyi kekin üzerine dökün ve buzdolabında 4 saat bekletin.