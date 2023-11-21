Muzlu kek tarifi: farklı bir lezzet arayanlara

Kek, hem atıştırmalık olarak hem de çayın yanına eşlikçi olarak hepimizin vazgeçilmezi. Ancak genelde kek denildiğinde akla gelen kakaolu ya da havuçlu gibi seçeneklere ek olarak muzlu kek hem hafif hem de lezzetli bir seçenek olabilir. İşte muzlu kek tarifi...
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:23Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:24
8-10 Dilim
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
3 adet olgun muz
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ (örneğin ayçiçek yağı)
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbını yağlayın ya da yağlı kağıt serin.
Muzları bir çatal veya blender kullanarak püre haline getirin.
Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.
Yumurta ve şeker karışımına muz püresini ekleyip karıştırın.
Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
Un, kabartma tozu, vanilin (varsa) ve bir tutam tuzu ekleyip karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız karışımı yağlanmış veya yağlı kağıt serili kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan veya bıçak kullanabilirsiniz. Kürdanı batırdığınızda temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.
Kek fırından çıktıktan sonra biraz dinlendirin, ardından dilimleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!