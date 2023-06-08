Pofuduk kek tarifi: Hiç bu kadar kabarmışını yapmadınız...

Kek, hem dokusu hem de tadıyla aklımızı başımızdan alan tariflerin başında geliyor. Fakat bir türlü istediğiniz kadar kabarık olmuyorsa, denemeniz gereken bir tarifi sizlere getirdik. İşte yapacağınız en kabarık kekin formülü...

Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:49
  • 6-8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 180 kcal

MALZEMELER

  • 4 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı süt (300 ml)
  • 1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

YAPILIŞI

  1. Pofuduk kek için öncelikle karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım.
  2. Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek tekrardan çırpalım.
  3. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim ve tüm malzemeler güzelce karışana kadar çırpalım.
  4. Hazırladığımız kek harcını öncesinden yağlayıp unladığımız kek kalının içerisine boşaltalım.
  5. Önceden ısıttığımız 160 °C fırında 1 saat boyunca pişmeye bırakalım. Bu aşamada kontrollü olmalısınız. Kekinizin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak anlayabilirsiniz.
  6. Sürenin sonunda pişen kekimizi fırından alalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra servis tabağına ters çevirelim. Kekinizin ters çevirmeden önce oda sıcaklığına geldiğinden emin olmalısınız.
  7. Oda sıcaklığına gelen keki servis tabağına ters çevirelim. Dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!

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