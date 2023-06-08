Pofuduk kek tarifi: Hiç bu kadar kabarmışını yapmadınız...
Kek, hem dokusu hem de tadıyla aklımızı başımızdan alan tariflerin başında geliyor. Fakat bir türlü istediğiniz kadar kabarık olmuyorsa, denemeniz gereken bir tarifi sizlere getirdik. İşte yapacağınız en kabarık kekin formülü...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:49
6-8 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiEv PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
60 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
180 kcal
MALZEMELER
4 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı süt (300 ml)
1 su bardağı sıvı yağ (200 ml)
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 su bardağı un
YAPILIŞI
Pofuduk kek için öncelikle karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alarak beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım.
Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek tekrardan çırpalım.
Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim ve tüm malzemeler güzelce karışana kadar çırpalım.