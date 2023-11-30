Pound kek tarifi: lezzetli en kolay tatlı

Az malzeme ile hazırlayabileceğiniz bu pratik tatlı yumuşacık kıvamıyla çayın yanına eşsiz bir lezzet katacak. Hem atıştırmalık hem de kendinizi şımartmak adına yapabileceğiniz pound kek puf puf yapısıyla ağızda dağılan özel bir tat. İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 30.11.2023 09:15 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 09:15
  • 10 Dilim
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

  • 225 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
  • 225 gram toz şeker
  • 4 büyük yumurta
  • 225 gram un
  • 1 çay kaşığı vanilin özü
  • Bir tutam tuz

YAPILIŞI

  1. Fırını önceden 170°C'ye ısıtın. Kek kalıbınızı yağlayın ve hafifçe unlayın.
  2. Büyük bir kase içinde yumuşamış tereyağı ve toz şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.
  3. Yumurtaları, birer birer ekleyerek her eklediğinizde iyice karıştırın.
  4. Vanilin özü ve bir tutam tuzu ekleyin, karıştırın.
  5. Unu azar azar ekleyin ve karışım homojen olana kadar karıştırmaya devam edin.
  6. Hazırlanan hamuru yağladığınız ve unladığınız kek kalıbına dökün.
  7. Önceden ısıtılmış fırında ortalama 50-60 dakika boyunca veya kürdan batırıldığında temiz çıkana kadar pişirin. Pişirme süresi fırının özelliklerine bağlı olarak değişebilir, bu nedenle ara sıra kontrol edin.
  8. Kek fırından çıktıktan sonra, kalıpta biraz soğumasını bekleyin. Ardından keki kalıptan çıkarıp tamamen soğumaya bırakın. Sonrasında dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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