Pudingli Ağlayan Kek Tarifi: Pudingli Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
En sevilen iki tarifi birleştirsek acaba nasıl tadına doyulmaz bir şey çıkar ortaya? Evet, puding ve keki birleştiriyoruz ve pudingli ağlayan kek tarifi ile karşınızdayız. Ağlayan kek yemelere doyamadığımız ve bol çikolatası ile gönülleri fetheden bir kek ve bu keki bir de pudingli deneyin. Pudingli ağlayan kek yapılışı ile de hem çok kolay bir tatlı hem de puding ile birleştiğinde daha hafif ve tadına doyulmaz bir kek oluyor. Pudingli ağlayan kek malzemeleri de hazır elimizin altındaysa eğer çok kolay bir yapımı olduğunu da göreceksiniz. Peki, hazır bu kadar detayına girmişten pudingli ağlayan kek nasıl yapılır? Merak etmeyin yapımı çok kolay ve bir o kadar da harika bir lezzet. İstediğiniz gibi süsleyerek servis edebileceğiniz bu harika tatlının detaylarına geçelim. Malzemeler ve pudingli ağlayan kek yapılışı için yazının detaylarını okuyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:04Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:04
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Keki için;
2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 yemek kaşığı tepeleme dolu kakao
2 su bardağı un
Keki ıslatmak için;
2 su bardağı süt
Kekin üstü için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı soğuk süt
Sosu için;
1 paket kakaolu puding
3 su bardağı süt
AŞÇININ NOTU
Kekinize sadece kakaolu puding kullanmak istemiyorsanız, dilediğiniz farklı aromalardaki bir pudingi en üst kat için kullanabilirsiniz. Pudingi 3 su bardağı süt ile yapacağınızı unutmayınız.
YAPILIŞI
Kekinizin yapımı ile başlayın. İlk olarak yumurta ve şekeri iyice çırpın. Beyaz ve köpüklü olana kadar iyice çırpın ve çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ ve kakaoyu da ekleyip karıştırmaya devam edin.
Kabartma tozu, vanilya ve unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice karıştırdıktan sonra yağladığınız tepsinize dökün ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika pişirin. Burada dikkat etmeniz gereken nokta pişirirken kekinizi durmadan kontrol etmeniz gerektiği. Kontrollü pişirmelisiniz çünkü her fırının pişirme süre ve durumu farklıdır.
Kekinizi fırına attıktan sonra 2 paket kremşantiyi 2 su bardağı soğuk süt ile iyice çırpın ve kıvam aldıktan sonra soğuması için buzdolabına kaldırın.
Kremşantinizi de hazırladıktan sonra sırada en üst tabaka için sos olarak kullanacağınız pudinginiz var. Pudinginizi arkasında yazan tarife göre değil 3 su bardağı süt ile yapacaksınız.
3 su bardağı süt ile pudingi pişirin ve onu da soğuması için bekletin.
O ara pişen kekinizi fırından alın ve ilk sıcağını atmasını bekleyin. İlk sıcağını atan kekinizin üzerine delikler açın. Özellikle burada da dikkat etmeniz gereken nokta bol bol delmiş olmanız. Kekinizin ıslanması için bu delikler önemli.
Kekinizi 2 su bardağı süt ile iyice ıslatın. Tüm sütü döktükten sonra çekmesi için kekinizi bekletin.
Kekiniz sütü çekip, soğuduktan sonra önce kremşantiyi iyice kekinizin üzerine yayın. Kremşantinin üzerine de hazırladığınız ve soğuyan pudingi döküp kekinizi 15-20 dakika dolapta bekletin.
Soğuduktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.