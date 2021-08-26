Sade Kek Tarifi - Borcamda Ve Kek Kalıbında Kolay Sade Kek Tarifi

MALZEMELER
- 1 su bardağı şeker
- 3 tane yumurta
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2.5 su bardağı un
AŞÇININ NOTU
Sade kek tarifi için püf noktalarına gelecek olursak öncelikle malzemeleri oda sıcaklığında bulundurmanız gerekecektir. Kuru malzemelerinizi çırpacağınız kaba eklerken elemenizi öneririz. Kekinizi fırına koyduktan sonra ilk yarım saat boyunca fırını açmayın. Piştikten sonra ise 15 dakika bekletmeden kek kalıbından çıkarmayın. Son olarak kekinize portakal kabuğu, limon kabuğu, ceviz, fındık ya da üzüm ekleyebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Ağızda dağılan yumuşacık kek tarifi yapılışına öncelikle kekimizin hamurundan başlayabiliriz.
- Geniş bir kabın içerisine yumurta ve şekeri ekleyerek iyice çırpınız.
- Ardından yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve son olarak da 2.5 su bardağı unu kabımıza alarak çırpmaya devam edin.
- Kuru malzemelerinizi eleyerek ilave etmenizi öneririz. İyice çırptıktan sonra ise kek hamurumuz hazır hale gelecektir.
- Yağlanmış kek kalıbınızın içerisine hamurunuzu boşaltınız. Ardından pişirmeye bırakın.
- Kekinizi yaklaşık 160 derecede önceden ısıttığınız fırınınıza koyun. 50 dakika boyunca pişirin. Bu süre daha erken ya da daha geç olabilir. Ara ara kontrol etmenizde fayda olacaktır. Pişirme sırasında ilk 30 dakika boyunca kesinlikle kapağı açmayın.
- Kekimiz piştikten sonra kenarları kalıptan ayrılmış kekimizi kürdan ile test edelim. Ardındna fırından çıkaralım.
- Şimdi Kekimizi kalıbından çıkarma işlemine geldik. Fırından çıkardıktan sonra yaklaşık 20 dakika dinlendirmeyi unutmayın. Dinlendikten sonra kalıptan çıkarın
- Kekiniz servise hazır hale gelmiştir. Afiyet olsun