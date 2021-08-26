Sade Kek Tarifi - Borcamda Ve Kek Kalıbında Kolay Sade Kek Tarifi

AŞÇININ NOTU

Sade kek tarifi için püf noktalarına gelecek olursak öncelikle malzemeleri oda sıcaklığında bulundurmanız gerekecektir. Kuru malzemelerinizi çırpacağınız kaba eklerken elemenizi öneririz. Kekinizi fırına koyduktan sonra ilk yarım saat boyunca fırını açmayın. Piştikten sonra ise 15 dakika bekletmeden kek kalıbından çıkarmayın. Son olarak kekinize portakal kabuğu, limon kabuğu, ceviz, fındık ya da üzüm ekleyebilirsiniz.