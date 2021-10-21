Sade Kek Tarifi ve Yapılışı: Evde Kolay ve Nefis Sade Kek Nasıl Yapılır?
Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek tarifleri içerisinde sade kek oldukça pratik ve yapımı çok kolaydır. Eğer kek yapmaya yeni başladıysanız sade kek ilk denemeniz olabilir. İçi yumuşacık olan bu sade kek tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki sade kek nasıl yapılır? İşte sade kek yapımı, tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:55Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 16:02
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 yemek kaşığı tereyağı
YAPILIŞI
Yumurtalar ve toz şekeri bir mikser yardımıyla krema haline gelene kadar çırpın.
Süt ve zeytinyağını da ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.
Kekin daha iyi kabarması için; elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırmaya devam edin.
Kek kalıbının tabanını tereyağı ile yağlayın. Kek harcını içine aktarın ve üzerini bir kaşık yardımıyla düzeltin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Dinlenen keki, kalıptan ters çevirerek servis tabağına çıkartın.
Dilimledikten sonra servis edin. çayın yanında sevdiklerinizle paylaşın.