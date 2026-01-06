Sadece 10 dakikada hazır! Kolay kek tarifi

Mutfakta uzun vakit geçirmek istemiyor, kısa sürede lezzetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Az malzemeyle, pratik adımlarla hazırlanan bu kolay kek tarifi, sadece 10 dakikada fırına vermeye hazır hale geliyor. Çay saatlerinden ani misafir ikramlarına kadar her an kurtarıcınız olacak bu tarifle, zahmetsizce yumuşacık bir kek yapabilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un

İsteğe bağlı:

2 yemek kaşığı kakao

Damla çikolata / ceviz / fındık

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri derin bir kapta, çırpmadan, bir çatal veya tel çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırma işlemine devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın

Karışımın yarısını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Geri kalanı karışıma kakao ve diğer malzemeleri ekleyip tekrar karıştırın.

Ardından kalıba ekleyip çatal yardımıyla şekil verin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında pişirin.

PİŞİRME ÖNERİLERİ

İlk 30 dakika boyunca fırın kapağını açmayınız.

Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Fanlı ayar kullanmamanız önerilir çünkü kek sönebilir.

