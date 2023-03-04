San sebastian cheesecake tarifi: ağızda dağılan müthiş bir tatlı

Peynir, oldukça geniş kullanımı olan tatlılardan tuzlulara her tarifte kullanılabilen özel bir yiyecek. Bu tatlının temel maddesini de labne peyniri oluşturuyor. Ancak piştikten sonra kremamsı hali ve üzerindeki yanık katmanıyla her deneyeni kendine hayran bırakıyor. İşte her seferinde tam tutan en mükemmel san sebastian cheesecake tarifi.

Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 09:29
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 525 kcal

MALZEMELER

  • 4 yumurta
  • 400 gram labne peyniri
  • 400 gram krem peynir
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı krema
  • 1,5 yemek kaşığı nişasta
  • 2,5 su bardağı pudra şekeri
  • 150 gram kaymak

AŞÇININ NOTU

Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması tarifin tam tutması için oldukça önemlidir.

YAPILIŞI

  1. Öncelikle fırını fansız 240 dereceye ayarların ve ısınması için bırakın. Ardından yumurta ve pudra şekerini bir kabun içerisinde 5-6 dakika boyunca çırpın.
  2. Farklı bir kasede labne, krem peynir ve kaymağı çırpın. Ardından üzerine krema, un ve nişastayı da ekleyip düşük ayarda çırpmaya devam edin.
  3. iki kabın içerisinde karşımı birleştirin.
  4. Kelepçeli bir kek kalıbının içerisine yağlı pişirme kağıdır serin. Karışımı üzerine dökün.
  5. Hazır olan karışımınızı fırına koyabilirsiniz. Bu şekilde 15 dakika pişirin.
  6. Son olarak fırının ısısını 200 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişirmeye bırakın.
  7. Pişen kekinizi fırından alıp oda sıcaklığında soğuması için bırakın.
  8. Dilerseniz üzerine farklı soslar da ilave edip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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