San sebastian cheesecake tarifi: ağızda dağılan müthiş bir tatlı
Peynir, oldukça geniş kullanımı olan tatlılardan tuzlulara her tarifte kullanılabilen özel bir yiyecek. Bu tatlının temel maddesini de labne peyniri oluşturuyor. Ancak piştikten sonra kremamsı hali ve üzerindeki yanık katmanıyla her deneyeni kendine hayran bırakıyor. İşte her seferinde tam tutan en mükemmel san sebastian cheesecake tarifi.
Giriş Tarihi: 04.03.2023 09:29Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 09:29
8 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
525 kcal
MALZEMELER
4 yumurta
400 gram labne peyniri
400 gram krem peynir
4 yemek kaşığı un
1 su bardağı krema
1,5 yemek kaşığı nişasta
2,5 su bardağı pudra şekeri
150 gram kaymak
AŞÇININ NOTU
Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması tarifin tam tutması için oldukça önemlidir.
YAPILIŞI
Öncelikle fırını fansız 240 dereceye ayarların ve ısınması için bırakın. Ardından yumurta ve pudra şekerini bir kabun içerisinde 5-6 dakika boyunca çırpın.
Farklı bir kasede labne, krem peynir ve kaymağı çırpın. Ardından üzerine krema, un ve nişastayı da ekleyip düşük ayarda çırpmaya devam edin.
iki kabın içerisinde karşımı birleştirin.
Kelepçeli bir kek kalıbının içerisine yağlı pişirme kağıdır serin. Karışımı üzerine dökün.
Hazır olan karışımınızı fırına koyabilirsiniz. Bu şekilde 15 dakika pişirin.
Son olarak fırının ısısını 200 dereceye düşürüp 20 dakika daha pişirmeye bırakın.
Pişen kekinizi fırından alıp oda sıcaklığında soğuması için bırakın.
Dilerseniz üzerine farklı soslar da ilave edip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!