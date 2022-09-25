Tahinli meyveli kek tarifi: Lezzeti ile enerjinizi yükseltecek enfes bir tat!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan tahini kek ile beraber denediniz mi? Sağlığa birçok yararı olan bu tahin, kekle birleşiminde ortaya inanılmaz bir lezzet çıkarıyor. Enerjinizin yükselmesini istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Yediğinizde yerinizde duramayacaksınız!

Giriş Tarihi: 25.09.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 25.09.2022 10:19
  • 4-5 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 200 kcal

MALZEMELER

  • 150 gr yumuşatılmış tereyağı
  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 su bardağı kavrulmuş ceviz
  • ¾ su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için;

  • Orman meyveleri
  • Fındık

YAPILIŞI

  1. İlk olarak bir kapta tereyağı ve toz şekeri mikser ile güzelce çırpın. Ardından tahini ekleyin.
  2. Un, kabartma tozu, ceviz ve vanilyayı ekleyip tekrar karıştırın. Sonra baton kek kalıbını yağlayın.
  3. Ardından üzerine, hazırladığınız harcı ilave edin.
  4. Son olarak önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45-50 dakika pişirin.
  5. Kek piştikten sonra üzerini dilediğiniz meyvelerle, kuruyemişlerle süsleyebilirsiniz.
  6. Herkese afiyet olsun!

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