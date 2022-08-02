Tam kıvamında bir lezzet! Vişneli brownie tarifi

Tatlı krizlerine son verecek bir tarifle geldik! Tatlı ve ekşi uyumunu sevenlerin, bayılarak yiyeceği bu lezzeti sürekli yapmak isteyeceksiniz! 5 çayında pratik yapımıyla size ve misafirlerinize eşlik etsin... Sadece 30 dakikada hazır olan bu tatlıyı sofralarınızdan eksik etmeyin!

Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:38
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 154 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 100 gram tereyağı
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 200 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

  1. İlk olarak tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
  2. Sonra bir kaseye yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın.
  3. Ardından tereyağı ve çikolata karışımını ilave edip karıştırın. Un ve vanilyayı eklemeyi unutmayın.
  4. Küçük boy borcama yağlı kağıdı buruşturarak koyun.
  5. Kek karışımının yarısını ilave edin, aralarına vişne ekleyin.
  6. Tekrar karışımdan ilave edin.
  7. Son olarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dk pişirin.

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