Tam kıvamında bir lezzet! Vişneli brownie tarifi

Tatlı krizlerine son verecek bir tarifle geldik! Tatlı ve ekşi uyumunu sevenlerin, bayılarak yiyeceği bu lezzeti sürekli yapmak isteyeceksiniz! 5 çayında pratik yapımıyla size ve misafirlerinize eşlik etsin... Sadece 30 dakikada hazır olan bu tatlıyı sofralarınızdan eksik etmeyin!
Giriş Tarihi: 02.08.2022 09:38Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 09:38
6 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
154 kcal
MALZEMELER
2 adet yumurta
1 su bardağı şeker
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
1 paket vanilya
200 gram bitter çikolata
YAPILIŞI
İlk olarak tereyağı ve bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
Sonra bir kaseye yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın.
Ardından tereyağı ve çikolata karışımını ilave edip karıştırın. Un ve vanilyayı eklemeyi unutmayın.
Küçük boy borcama yağlı kağıdı buruşturarak koyun.
Kek karışımının yarısını ilave edin, aralarına vişne ekleyin.
Tekrar karışımdan ilave edin.
Son olarak önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dk pişirin.