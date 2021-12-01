Tart Kalıbında Ağlayan Kek Tarifi: Tart Kalıbında Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Her ne kadar ağlayan kek desek de aslında tamamen bir pasta lezzetinde ve görünümünde olan bir tarif ile karşınızdayız; tart kalıbında ağlayan kek tarifi. Tart kalıbında daha önce kek yapmayı denediniz mi? Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu tarife bayılmamak mümkün değil. Doğum günleriniz ya da kutlamalarınız için elinizin altında bulunması gereken bu tarifin detaylarında dikkat etmeniz gereken püf noktaları paylaştık.
Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:48Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:48
6 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Keki için;
2 yumurta
1 çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
Yarım paket kabartma tozu
2,5 çay bardağı un
Keki ıslatmak için;
1 su bardağı süt
Üzeri için;
1 paket kremşanti
1 bardak soğuk süt
En üst için;
1 paket çikolata sos (hazır)
Çikolata sos için süt
AŞÇININ NOTU
Ağlayan kekinizin en üstüne servis önerisi ve süsleme olarak isterseniz çilek dilimleri ve Hindistan cevizi tozu dökerek servis edebilirsiniz.
Eğer kremşantiye de lezzet katmak isterseniz Hindistan cevizi tozu kremşantinizin içine de koyabilirsiniz.
YAPILIŞI
Kekinizi yaparak başlayın. Öncelikle kek malzemelerinden şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Kıvam alıp, yumurtanız köpürene kadar çırpmaya devam edin.
Sonra karışıma süt, sıvı yağ, kakao ve vanilyayı da koyup karıştırın.
Son olarak kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra kek karışımınızı yağladığınız tart kalıbına dökünüz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriniz.
Kekiniz pişerken 1 paket kremşantinizi ve 1 su bardağı soğuk sütünüzü iyice karıştırınız ve kremşantiniz kıvam alınca soğuması için dolaba kaldırınız.
Kremşantiniz dolaptayken 1 paket çikolata sosunuzu arkasında yazan tarife göre hazırlayınız.
Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin ve ilk sıcağını atan kekinizin üzerine ıslatmak için ayırdığınız 1 su bardağı sütü dökün.
Burada dikkat etmeniz gereken nokta kekinizi ıslatırken kekinizin üzerine bol bol delik açmanız gerektiği. Kekiniz daha kolay ıslanacaktır.
Kekinizi de ıslandıktan sonra üzerine önce kremşantiyi sonra da çikolata sosu dökün ve dolapta dinlendirin.
Soğuyan kekinizi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.