Tart Kalıbında Ağlayan Kek Tarifi: Tart Kalıbında Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

Her ne kadar ağlayan kek desek de aslında tamamen bir pasta lezzetinde ve görünümünde olan bir tarif ile karşınızdayız; tart kalıbında ağlayan kek tarifi. Tart kalıbında daha önce kek yapmayı denediniz mi? Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu tarife bayılmamak mümkün değil. Doğum günleriniz ya da kutlamalarınız için elinizin altında bulunması gereken bu tarifin detaylarında dikkat etmeniz gereken püf noktaları paylaştık.

Giriş Tarihi: 01.12.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 14:48
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 35 dakika

MALZEMELER

Keki için;

  • 2 yumurta
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 2,5 çay bardağı un

Keki ıslatmak için;

  • 1 su bardağı süt

Üzeri için;

  • 1 paket kremşanti
  • 1 bardak soğuk süt

En üst için;

  • 1 paket çikolata sos (hazır)
  • Çikolata sos için süt

AŞÇININ NOTU

Ağlayan kekinizin en üstüne servis önerisi ve süsleme olarak isterseniz çilek dilimleri ve Hindistan cevizi tozu dökerek servis edebilirsiniz. Eğer kremşantiye de lezzet katmak isterseniz Hindistan cevizi tozu kremşantinizin içine de koyabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Kekinizi yaparak başlayın. Öncelikle kek malzemelerinden şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Kıvam alıp, yumurtanız köpürene kadar çırpmaya devam edin.
  • Sonra karışıma süt, sıvı yağ, kakao ve vanilyayı da koyup karıştırın.
  • Son olarak kabartma tozu ve unu da ekledikten sonra kek karışımınızı yağladığınız tart kalıbına dökünüz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriniz.
  • Kekiniz pişerken 1 paket kremşantinizi ve 1 su bardağı soğuk sütünüzü iyice karıştırınız ve kremşantiniz kıvam alınca soğuması için dolaba kaldırınız.
  • Kremşantiniz dolaptayken 1 paket çikolata sosunuzu arkasında yazan tarife göre hazırlayınız.
  • Kekiniz piştikten sonra ilk sıcağını atmasını bekleyin ve ilk sıcağını atan kekinizin üzerine ıslatmak için ayırdığınız 1 su bardağı sütü dökün.
  • Burada dikkat etmeniz gereken nokta kekinizi ıslatırken kekinizin üzerine bol bol delik açmanız gerektiği. Kekiniz daha kolay ıslanacaktır.
  • Kekinizi de ıslandıktan sonra üzerine önce kremşantiyi sonra da çikolata sosu dökün ve dolapta dinlendirin.
  • Soğuyan kekinizi istediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA