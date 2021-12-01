Tart Kalıbında Ağlayan Kek Tarifi: Tart Kalıbında Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Ağlayan kekinizin en üstüne servis önerisi ve süsleme olarak isterseniz çilek dilimleri ve Hindistan cevizi tozu dökerek servis edebilirsiniz. Eğer kremşantiye de lezzet katmak isterseniz Hindistan cevizi tozu kremşantinizin içine de koyabilirsiniz.