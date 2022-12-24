Tava keki tarifi: Hem pratik hem de lezzetli vazgeçilmeziniz olacak!

Özellikle çayın eşlikçisi kekleri ne kadar sevsek de her seferinde fırını açmak, malzemeleri hazırlamak zor gelebilir. Bu tarif sayesinde kolayca tavanızda yapabileceğiniz pofuduk bir kek elde edeceksiniz. Hem yapımı hem de pişirmesiyle oldukça kolay olan bu kekin lezzeti ise hiçbir tarifte yok. İşte yapımına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2022 10:52
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 325 kcal

MALZEMELER

Kek harcı için;

  • 3 yumurta
  • 3 su bardağı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı kakao

Sosu için;

  • 3 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2 tatlı kaşığı nişasta

AŞÇININ NOTU

Dilerseniz soğuduktan sonra üzerine krem şanti de döküp servis edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak yumurta ve şekeri köpük kıvamına gelene kadar çırpın.
  2. Un dışındaki tüm malzemeleri bu karışıma ekleyip karıştırmaya devam edin.
  3. Unu ise yavaş yavaş ekleyerek harcı hazırlamayı bitirin.
  4. Tercih ettiğiniz yapışmaz tavanın içini yağlayıp unlatın ve ardından karışımı dökün.
  5. Tavayı hafifce tezgaha birkaç kez vurun. Bu kabarmasına yardımcı olacaktır.
  6. Alüminyum folyoyu dörde katlayıp kullancağınız ocak gözünün üzerine yerleştirin ve tavayı bunun üzerine koyun.
  7. Deliksiz bir kapak ile tavayı kapatın ve orta gözlü bir ocakta en kısık şekilde 40 dakika pişirin.
  8. Pişen keki 10 dakika dinlendirip ters çevirerek bir tabağa alın.
  9. Hazırladığınız sosu ılıkken kekin üzerine dökün. Soğuduktan sonra servis edebilrsiniz. Afiyet olsun!

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