3 malzemeli kakaolu kurabiye: hem sağlıklı hem de pratik

Hepimizin zaman zaman başına gelen bir durum da son dakika gelen misafirlerdir. Buna karşılık önereceğimiz bu tarif hem çok az malzeme ile hem de çok hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor. Tatlı krizleri için de ideal bir seçenek olan 3 malzemeli kakaolu kurabiye her damağa hitap edebilecek sağlıklı bir tatlı.

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:28
  • 30 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 115 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet muz (büyük boy)
  • 1/2 yer fıstığı ezmesi
  • 3 yemek kaşığı kakao

AŞÇININ NOTU

Muzların olgunlaşmış olması önerilir.

YAPILIŞI

  1. Muzları soyup diğer malzemelerle birlikte bir kaba alın.
  2. Bir çatal yardımı ile tüm malzemeleri karıştırıp ezin.
  3. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kaşık yardımı ile karışımdan birer kaşık aralıklı şekilde tepsiye koyun.
  4. Önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
  5. Oda sıcaklığında soğumaya bırakıp ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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