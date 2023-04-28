3 malzemeli kakaolu kurabiye: hem sağlıklı hem de pratik
Hepimizin zaman zaman başına gelen bir durum da son dakika gelen misafirlerdir. Buna karşılık önereceğimiz bu tarif hem çok az malzeme ile hem de çok hızlı bir şekilde hazırlanabiliyor. Tatlı krizleri için de ideal bir seçenek olan 3 malzemeli kakaolu kurabiye her damağa hitap edebilecek sağlıklı bir tatlı.
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:28Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:28
30 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
115 kcal
MALZEMELER
2 adet muz (büyük boy)
1/2 yer fıstığı ezmesi
3 yemek kaşığı kakao
AŞÇININ NOTU
Muzların olgunlaşmış olması önerilir.
YAPILIŞI
Muzları soyup diğer malzemelerle birlikte bir kaba alın.
Bir çatal yardımı ile tüm malzemeleri karıştırıp ezin.
Fırın tepsisine yağlı kağıt serip kaşık yardımı ile karışımdan birer kaşık aralıklı şekilde tepsiye koyun.
Önceden ısıttığınız 175 derecelik fırında 25 dakika pişirin.
Oda sıcaklığında soğumaya bırakıp ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!