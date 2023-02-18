3 malzemeli kakaolu kurabiye: yemeye doyamayacaksınız

Fazla vaktiniz yoksa ancak kısa sürede hem mideye hem de göze hitap eden bir tatlı hazırlamak istiyorsanız bu tarif tam size göre. 15 dakikadan az bir sürede hazırlayabileceğiniz bu nefis kakaolu kurabiye 5 çayının vazgeçilmez bir eşlikçisi olacak.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 09:29
  • 12 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Adet : 136 kcal

MALZEMELER

  • 2 adet büyük boy olgunlaşmış muz
  • Yarım su bardağı yer fıstığı ezmesi
  • 3 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

  1. Muzlarınızı soyup dilimleyerek bir kabın içerisine alın.
  2. Tamamı ezliene kadar bir kaşık yardımı ile karıştırın.
  3. Üzerine fıstık ezmesi ve kakaoyu ekleyip güzelce harmanlanana kadar karıştırmaya devam edin.
  4. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip üzerine karışımınızdan birer kaşık olacak şekilde dökün. Aralarda boşluk olmasına özen gösterin.
  5. Önceden 175 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
  6. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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