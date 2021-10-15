Anne kurabiyesi tarifi: Anne kurabiyesi nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Hamurun kıvamlı ve kulak memesi yumuşaklığında olabilmesi için, kullanacağınız tereyağının oda ısısında olması ve tüm malzemeler birbirine karışana dek güzelce yoğurmanız çok önemli. Hamurun içine limon kabuğu rendesi yerine portakal kabuğu rendesi de koyabilirsiniz, damak tadınıza göre ceviz ya da kuru üzüm de ilave edebilirsiniz. Hamuru yoğurmayı bitirdiğinizde ele yapışmayan bir hamur olması önemli, durum göre un ilavesi yapabilirsiniz.