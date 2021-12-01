Az malzemeli tuzlu kurabiye tarifi: En kolay ve pratik tuzlu pratik nasıl yapılır?
Yemek aralarında ya da karnınız hafif acıktığında eliniz hemen evde bulunan atıştırmalıklara gider. Ara öğünlerde paketli gıdalar tüketmek hem sağlık açısından tercih edilen bir durum değildir hem de eğer atıştırmalığınız meyve ya da yemişse oldukça yağlı ve kalorili gıdalar tüketmenize neden olur. Hemen hemen her evde bulunan çok basit malzemelerle hızlıca yapabileceğiniz atıştırmalıkların başında kuşkusuz tuzlu kurabiyeler geliyor. Tuzlu kurabiyeler genelde çok fazla malzeme içermesiyle bilinse de aslında az malzemeleri tuzlu kurabiye tarifleri de oldukça yaygın. En kolay ve pratik tuzlu pratik nasıl yapılır? İşte sizi çok yormayacak az malzemeli tuzlu kurabiye tarifi ve yapılışı ile ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 01.12.2021 13:09Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 13:09
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı su
1 kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Aldığı kadar un
Üzeri için:
Çörek otu ve susam
AŞÇININ NOTU
Tuzlu kurabiyeleri tepsiden alırken parçalanmaması için kurabiyelerin fırından çıktıktan sonra soğumasını beklemelisiniz.
YAPILIŞI
Bu kolay ve pratik tuzlu tarifimizin en güzel yanı hamurunda tereyağı ya da margarin kullanmayacağımız için çabucak hazırlayıp çabucak pişirebilecek olmamız çünkü hamur işi yapanların çok iyi bileceği gibi margarin ya da tereyağı bulunan tariflerde yağın erimesini ve soğumasını beklemek oldukça büyük bir vakit kaybı oluşturuyor.
Bir yoğurma kabının içine sıvı yağı, suyu, tuzu alalım ve önce hızlıca bir karıştıralım. Yavaş yavaş bir yandan da yoğurarak unu eklemeye başlayalım. Unu göz kararı koyacağımız için küçük bir ölçü bardağıyla azar azar katmalısınız ki bir anda fazlaca un koymuş olmayın.
Tuttuğunuz hamurun yumuşak bir hamur olmasına dikkat etmelisiniz. Sert bir hamur tutarsanız bu hamur piştiğinde ağızda dağılan kurabiyeleriniz olmaz. Kulak memesi yumuşaklığı kurabiye hamurları için idealdir.
Hamurunuz hazır olduktan sonra tuzlu kurabiyelere istediğiniz gibi şekil vermeye geçebilirsiniz. Bu tarifte yumurta olmadığı için şekil verilmiş kurabiyelerin üzerine yumurta sürmeyeceğiz.
Kurabiyelerin üzerine yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye dizdikten sonra üzerine dilediğiniz gibi çörek otu ve susam serpebilirsiniz.
Süslemeniz bittiyse önceden ısıttığınız 190 derecelik fırında kurabiyelerinizin üzeri kızarana kadar yani 20 dakika kadar pişirmeli ve sonra fırını kapatmalısınız.