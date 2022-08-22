Bir ısırıkla ağızda dağılan kıyır kıyır bir tat! Tarçınlı kurabiye tarifi
Çayın yanında lezzetli bir tat arıyorsanız bunu mutlaka deneyin! Isırdığınız an ağızınızda dağılan bu lezzetin hafifliğine inanamayacaksınız. Tarçının enfes lezzeti ve kokusuyla ağızlarda bambaşka bir tat yaratan bu kurabiyeyi 15 dakikada hazır! Hadi herkese mutfağa!
Giriş Tarihi: 22.08.2022 09:38Güncelleme Tarihi: 22.08.2022 09:38
12 Kişilik
Ev Yapımı
Çocuk PartisiYemek DavetiKutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
421 kcal
MALZEMELER
2.5 su bardağı un
3 çorba kaşığı pudra şekeri
1 vanilya
1 kabartma tozu
1 paket margarin veya tereyağı
1 tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağı nişasta
Üzeri için;
1 tatlı kaşığı tarçın
Yarım su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI
İlk olarak margarin, pudra şekeri, nişasta, tarçın, vanilya, kabartma tozu karıştırılır.
Sonra unu yavaş yavaş ekleyip yoğurun.
Tüm malzemeler iyice karışıp hamur kıvam aldıktan sonra tepsiye yağlı kağıt serin.
Hamuru küçük küçük yuvarlayın. Tüm hamur bitene kadar bu işleme devam edilir.
Önceden ısıtılmış 170°C fırında 30 dakika pişirin.
Soğuduktan sonra buzdolabı poşetine pudra şekeri koyun ve karıştırmaya başlayın.