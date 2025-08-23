Bir kaşık bile un yok! Lezzetiyle baş döndüren Hindistan cevizi kurabiyesi!

Bir kaşık bile un kullanmadan hazırlanan bu Hindistan cevizi kurabiyesi, hem pratikliğiyle hem de damakta bıraktığı yoğun aromasıyla kalpleri fethediyor. Yumuşacık dokusu ve makaronu andıran şık görünümüyle misafir sofralarının yıldızı olacak bu tarif, sadece birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanıyor. İlk ısırıkta Hindistan cevizinin baş döndüren lezzetiyle tanışmaya hazır olun!

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta beyazı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2,5 su bardağı Hindistan cevizi rendesi
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • (İsteğe bağlı) Eritilmiş bitter veya sütlü çikolata

Yapılışı:

  • Fırını 170°C'ye ayarla, fırın tepsisine yağlı kağıt ser.
  • Yumurtaların beyazını derin bir kapta kar gibi olana kadar çırp.
  • Şekeri azar azar ekleyip parlak ve sert bir köpük elde et.
  • Vanilini ve Hindistan cevizi rendesini ekleyip spatula ile nazikçe karıştır.
  • Karışımdan küçük parçalar alıp dondurma kaşığı ya da tatlı kaşığı ile tepsiye aralıklı olarak diz.
  • 10–12 dakika kadar, üstleri hafif pembeleşene dek pişir.
  • Soğuduktan sonra isteğe bağlı olarak alt kısımlarını eritilmiş çikolataya batırıp ızgara teli üzerinde donmaya bırakabilirsin.
  • Dışı hafif çıtır, içi yumuşak ve yoğun Hindistan cevizi aromalı, makaron görünümlü nefis kurabiyeler.

