Bir kaşık bile un yok! Lezzetiyle baş döndüren Hindistan cevizi kurabiyesi!
Bir kaşık bile un kullanmadan hazırlanan bu Hindistan cevizi kurabiyesi, hem pratikliğiyle hem de damakta bıraktığı yoğun aromasıyla kalpleri fethediyor. Yumuşacık dokusu ve makaronu andıran şık görünümüyle misafir sofralarının yıldızı olacak bu tarif, sadece birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanıyor. İlk ısırıkta Hindistan cevizinin baş döndüren lezzetiyle tanışmaya hazır olun!
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet yumurta beyazı
1 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı Hindistan cevizi rendesi
1 tatlı kaşığı vanilin
(İsteğe bağlı) Eritilmiş bitter veya sütlü çikolata